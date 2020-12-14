RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11029110301103111032>
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 16:58

  Zebra написав:В Киеве ежемесячно продается более 2000 новых легковых автомобилей. Это не менее 50 млн долларов в месяц, гребут кроссоверы. 24-25 тысячи человек пересаживаются на новый машин за год.
Показатели уже фактически довоенные с поправкой на ситуацию. Причин обнуления КРЖН нет от слова совсем. Бабло есть.

А по всій ненці ?, + сколько хлама из США и ...
Востаннє редагувалось Vadim_ в Пон 10 лип, 2023 17:00, всього редагувалось 2 разів.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2855
З нами з: 23.05.14
Подякував: 595 раз.
Подякували: 477 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 16:58

  Хомякоид написав:
  vitaliiangel написав:Хомякоид ты крысиную нору снимал, а я нормальную квартиру с ремонтом, только в панельке. В Днепре у меня был хрущ на Калиновой па300. Киев всегда был дороже.


Ті вася, за 80 к.у.е. ті мог в 2007 году только убітейший хрущ купить или гостинку 20 метров, при чем здесь нормальная квартира с ремонтом.

цифру 80 куе назвал cherchiltank viewtopic.php?p=5596355#p5596355,
так шо это ты в него какашку кинул.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18233
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2167 раз.
Подякували: 3101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 17:02

  vitaliiangel написав:
  Хомякоид написав:
  vitaliiangel написав:Хомякоид ты крысиную нору снимал, а я нормальную квартиру с ремонтом, только в панельке. В Днепре у меня был хрущ на Калиновой па300. Киев всегда был дороже.


Ті вася, за 80 к.у.е. ті мог в 2007 году только убітейший хрущ купить или гостинку 20 метров, при чем здесь нормальная квартира с ремонтом.

цифру 80 куе назвал cherchiltank viewtopic.php?p=5596355#p5596355,
так шо это ты в него какашку кинул.

Яку какашку? Взагалі я про те що за 15 років закопані 80 тисяч це краще ніж куплений хрущ чи інше нерухомість у 2007
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 333
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 17:02

  vitaliiangel написав:
  Хомякоид написав:
  vitaliiangel написав:Хомякоид ты крысиную нору снимал, а я нормальную квартиру с ремонтом, только в панельке. В Днепре у меня был хрущ на Калиновой па300. Киев всегда был дороже.


Ті вася, за 80 к.у.е. ті мог в 2007 году только убітейший хрущ купить или гостинку 20 метров, при чем здесь нормальная квартира с ремонтом.

цифру 80 куе назвал cherchiltank viewtopic.php?p=5596355#p5596355,
так шо это ты в него какашку кинул.


Черчиль танк все правильно писал, однокомнатній хрущ так и стоил, і ті пітаешся тулить тут панельку в нормальном состоянии.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2290
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2812 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 17:05

  Хомякоид написав:Черчиль танк все правильно писал, однокомнатній хрущ так и стоил, і ті пітаешся тулить тут панельку в нормальном состоянии.
хрущ панелька = одно гавно. сорянь в сортах гавна как вы с мамкой не разбираюсь.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18233
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2167 раз.
Подякували: 3101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 17:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Взагалі ринок оренди Києва по завищеним цінам проіснував з 2005 до 2012 - а ось стагнація була з 2014 до 2020 але навіть у 2021 в доларах він не дотягував до 2012 зараз же в гривні не дотягує до 2021, подивимось як пройде ця зима
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 333
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 17:09

  vitaliiangel написав:
  Хомякоид написав:Черчиль танк все правильно писал, однокомнатній хрущ так и стоил, і ті пітаешся тулить тут панельку в нормальном состоянии.
хрущ панелька = одно гавно. сорянь в сортах гавна как вы с мамкой не разбираюсь.

Ну як не розбираєшся то чого лізеш?) і панельки і хрущі бувають різні
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 333
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 17:19

  cherchiltank написав:
  vitaliiangel написав:
  Хомякоид написав:Черчиль танк все правильно писал, однокомнатній хрущ так и стоил, і ті пітаешся тулить тут панельку в нормальном состоянии.
хрущ панелька = одно гавно. сорянь в сортах гавна как вы с мамкой не разбираюсь.

Ну як не розбираєшся то чого лізеш?) і панельки і хрущі бувають різні

серьёзно? вот это да, открыл омерику, еще один специалист по гавну. кстати, я просил твой пидрахуй. посмотрим на сколько он будет отличаться от моего.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18233
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2167 раз.
Подякували: 3101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 17:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

А ви пробачте в чому спеціаліст? Судячи з того що державною мовою не володієте та скрізь ліпите гімно - мозку в вас нема)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 333
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 17:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Нащот підрахуй - у ніщіх слуг нєт, підрахуйте самі)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 333
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11029110301103111032>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2386, 2387, 2388
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
23875 16174609
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 лип, 2023 16:50
cherchiltank
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 120, 121, 122
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1211 5308557
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 тра, 2023 14:40
Хомякоид
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 5756
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (1875)
10.07.2023 17:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.