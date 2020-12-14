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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 лип, 2023 16:58
Хомякоид написав: vitaliiangel написав:Хомякоид
ты крысиную нору снимал, а я нормальную квартиру с ремонтом, только в панельке. В Днепре у меня был хрущ на Калиновой па300. Киев всегда был дороже.
Ті вася, за 80 к.у.е. ті мог в 2007 году только убітейший хрущ купить или гостинку 20 метров, при чем здесь нормальная квартира с ремонтом.
цифру 80 куе назвал cherchiltank viewtopic.php?p=5596355#p5596355
,
так шо это ты в него какашку кинул.
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Додано: Пон 10 лип, 2023 17:02
vitaliiangel написав: Хомякоид написав: vitaliiangel написав:Хомякоид
ты крысиную нору снимал, а я нормальную квартиру с ремонтом, только в панельке. В Днепре у меня был хрущ на Калиновой па300. Киев всегда был дороже.
Ті вася, за 80 к.у.е. ті мог в 2007 году только убітейший хрущ купить или гостинку 20 метров, при чем здесь нормальная квартира с ремонтом.
цифру 80 куе назвал cherchiltank viewtopic.php?p=5596355#p5596355
,
так шо это ты в него какашку кинул.
Яку какашку? Взагалі я про те що за 15 років закопані 80 тисяч це краще ніж куплений хрущ чи інше нерухомість у 2007
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Додано: Пон 10 лип, 2023 17:02
vitaliiangel написав: Хомякоид написав: vitaliiangel написав:Хомякоид
ты крысиную нору снимал, а я нормальную квартиру с ремонтом, только в панельке. В Днепре у меня был хрущ на Калиновой па300. Киев всегда был дороже.
Ті вася, за 80 к.у.е. ті мог в 2007 году только убітейший хрущ купить или гостинку 20 метров, при чем здесь нормальная квартира с ремонтом.
цифру 80 куе назвал cherchiltank viewtopic.php?p=5596355#p5596355
,
так шо это ты в него какашку кинул.
Черчиль танк все правильно писал, однокомнатній хрущ так и стоил, і ті пітаешся тулить тут панельку в нормальном состоянии.
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Додано: Пон 10 лип, 2023 17:05
Хомякоид написав:
Черчиль танк все правильно писал, однокомнатній хрущ так и стоил, і ті пітаешся тулить тут панельку в нормальном состоянии.
хрущ панелька = одно гавно. сорянь в сортах гавна как вы с мамкой не разбираюсь.
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Додано: Пон 10 лип, 2023 17:08
Взагалі ринок оренди Києва по завищеним цінам проіснував з 2005 до 2012 - а ось стагнація була з 2014 до 2020 але навіть у 2021 в доларах він не дотягував до 2012 зараз же в гривні не дотягує до 2021, подивимось як пройде ця зима
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Додано: Пон 10 лип, 2023 17:09
vitaliiangel написав: Хомякоид написав:
Черчиль танк все правильно писал, однокомнатній хрущ так и стоил, і ті пітаешся тулить тут панельку в нормальном состоянии.
хрущ панелька = одно гавно. сорянь в сортах гавна как вы с мамкой не разбираюсь.
Ну як не розбираєшся то чого лізеш?) і панельки і хрущі бувають різні
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Додано: Пон 10 лип, 2023 17:19
cherchiltank написав: vitaliiangel написав: Хомякоид написав:
Черчиль танк все правильно писал, однокомнатній хрущ так и стоил, і ті пітаешся тулить тут панельку в нормальном состоянии.
хрущ панелька = одно гавно. сорянь в сортах гавна как вы с мамкой не разбираюсь.
Ну як не розбираєшся то чого лізеш?) і панельки і хрущі бувають різні
серьёзно? вот это да, открыл омерику, еще один специалист по гавну. кстати, я просил твой пидрахуй. посмотрим на сколько он будет отличаться от моего.
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Додано: Пон 10 лип, 2023 17:24
Нащот підрахуй - у ніщіх слуг нєт, підрахуйте самі)
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Додано: Пон 10 лип, 2023 17:27
cherchiltank написав:
Взагалі я про те що за 15 років закопані 80 тисяч це краще ніж куплений хрущ чи інше нерухомість у 2007
Хех))
Тут якраз важливу роль грає "точка відліку"
А якщо було купити хрущ в 92, чи 95р?
Скільки він тоді коштував?
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Додано: Пон 10 лип, 2023 17:34
Успіх написав: cherchiltank написав:
Взагалі я про те що за 15 років закопані 80 тисяч це краще ніж куплений хрущ чи інше нерухомість у 2007
Хех))
Тут якраз важливу роль грає "точка відліку"
А якщо було купити хрущ в 92, чи 95р?
Скільки він тоді коштував?
Тоді більшість їх отримала типу безкоштовно - через приватизацію, але на відміну від хруща - доляр завжди щось коштував і за нього той хрущ завжди можна було купити, а ось скільки хрущ буде коштувати через 10 років? Не думаю що більше ніж зараз)
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