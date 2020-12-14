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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 лип, 2023 17:39
cherchiltank написав:Нащот
підрахуй - у ніщіх слуг нєт, підрахуйте самі)
как НАЩОТ "Судячи з того що державною мовою не володієте...
"
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