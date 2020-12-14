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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11029110301103111032
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 18:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

ОЛХ полон квартир от таких экспертов. У одного вся квартира в плитке, как офис. Кухня зелёная выпирает за стену.
Другие в хрущи инвестируют и считают доходность.
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beee
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 18:48

  beee написав:ОЛХ полон квартир от таких экспертов. У одного вся квартира в плитке, как офис. Кухня зелёная выпирает за стену.
Другие в хрущи инвестируют и считают доходность.
Напоминает бинанс с лошками: перемалывает и выплёвывает обратно Зображення

Так може там і був офіс?)
cherchiltank
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  #<1 ... 11029110301103111032
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