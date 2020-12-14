ОЛХ полон квартир от таких экспертов. У одного вся квартира в плитке, как офис. Кухня зелёная выпирает за стену.
Другие в хрущи инвестируют и считают доходность.
Напоминает бинанс с лошками: перемалывает и выплёвывает обратно
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 лип, 2023 18:20
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
ОЛХ полон квартир от таких экспертов. У одного вся квартира в плитке, как офис. Кухня зелёная выпирает за стену.
Другие в хрущи инвестируют и считают доходность.
Напоминает бинанс с лошками: перемалывает и выплёвывает обратно
Додано: Пон 10 лип, 2023 18:48
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