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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11029110301103111032
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 18:48

  beee написав:ОЛХ полон квартир от таких экспертов. У одного вся квартира в плитке, как офис. Кухня зелёная выпирает за стену.
Другие в хрущи инвестируют и считают доходность.
Напоминает бинанс с лошками: перемалывает и выплёвывает обратно Зображення

Так може там і був офіс?)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 19:46

  cherchiltank написав:

Тоді більшість їх отримала типу безкоштовно - через приватизацію, але на відміну від хруща - доляр завжди щось коштував і за нього той хрущ завжди можна було купити, а ось скільки хрущ буде коштувати через 10 років? Не думаю що більше ніж зараз)[/quote]

Ціна залежатиме від локації (ПБ, метро, центр, прицентралля чи неподалік від нього) та перспективи програми реновації кварталів. Для певних об"єктів статус може виявитися "діамантом у платині". Чинник війни і її наслідків до уваги не беремо.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 19:56

  ihorkyiv написав:
  cherchiltank написав:

Тоді більшість їх отримала типу безкоштовно - через приватизацію, але на відміну від хруща - доляр завжди щось коштував і за нього той хрущ завжди можна було купити, а ось скільки хрущ буде коштувати через 10 років? Не думаю що більше ніж зараз)


Ціна залежатиме від локації (ПБ, метро, центр, прицентралля чи неподалік від нього) та перспективи програми реновації кварталів. Для певних об"єктів статус може виявитися "діамантом у платині". Чинник війни і її наслідків до уваги не беремо.[/quote]
Реновації не буде в найближчі 10 років - тут хоч би хтось за ці роки обʼєкти Укрбуд добудував - по 6 років люди без квартир, а на рахунок локації - то хрущ біля метро і не біля метро - різниця в оренді 50 баксів - тому виходить і ціна хруща - 30-40 тисяч однокімнатного - але це на зараз, при фактично замороженій ціні на опалення та на газ
cherchiltank
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  #<1 ... 11029110301103111032
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