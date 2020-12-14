Так може там і був офіс?)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 лип, 2023 18:48
Додано: Пон 10 лип, 2023 19:46
Тоді більшість їх отримала типу безкоштовно - через приватизацію, але на відміну від хруща - доляр завжди щось коштував і за нього той хрущ завжди можна було купити, а ось скільки хрущ буде коштувати через 10 років? Не думаю що більше ніж зараз)[/quote]
Ціна залежатиме від локації (ПБ, метро, центр, прицентралля чи неподалік від нього) та перспективи програми реновації кварталів. Для певних об"єктів статус може виявитися "діамантом у платині". Чинник війни і її наслідків до уваги не беремо.
Додано: Пон 10 лип, 2023 19:56
Ціна залежатиме від локації (ПБ, метро, центр, прицентралля чи неподалік від нього) та перспективи програми реновації кварталів. Для певних об"єктів статус може виявитися "діамантом у платині". Чинник війни і її наслідків до уваги не беремо.[/quote]
Реновації не буде в найближчі 10 років - тут хоч би хтось за ці роки обʼєкти Укрбуд добудував - по 6 років люди без квартир, а на рахунок локації - то хрущ біля метро і не біля метро - різниця в оренді 50 баксів - тому виходить і ціна хруща - 30-40 тисяч однокімнатного - але це на зараз, при фактично замороженій ціні на опалення та на газ
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