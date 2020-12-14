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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 лип, 2023 18:48
beee написав:
ОЛХ полон квартир от таких экспертов. У одного вся квартира в плитке, как офис. Кухня зелёная выпирает за стену.
Другие в хрущи инвестируют и считают доходность.
Напоминает бинанс с лошками: перемалывает и выплёвывает обратно
Так може там і був офіс?)
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cherchiltank
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Додано: Пон 10 лип, 2023 19:46
cherchiltank написав:
Тоді більшість їх отримала типу безкоштовно - через приватизацію, але на відміну від хруща - доляр завжди щось коштував і за нього той хрущ завжди можна було купити, а ось скільки хрущ буде коштувати через 10 років? Не думаю що більше ніж зараз)
[/quote]
Ціна залежатиме від локації (ПБ, метро, центр, прицентралля чи неподалік від нього) та перспективи програми реновації кварталів. Для певних об"єктів статус може виявитися "діамантом у платині". Чинник війни і її наслідків до уваги не беремо.
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ihorkyiv
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Додано: Пон 10 лип, 2023 19:56
ihorkyiv написав: cherchiltank написав:
Тоді більшість їх отримала типу безкоштовно - через приватизацію, але на відміну від хруща - доляр завжди щось коштував і за нього той хрущ завжди можна було купити, а ось скільки хрущ буде коштувати через 10 років? Не думаю що більше ніж зараз)
Ціна залежатиме від локації (ПБ, метро, центр, прицентралля чи неподалік від нього) та перспективи програми реновації кварталів. Для певних об"єктів статус може виявитися "діамантом у платині". Чинник війни і її наслідків до уваги не беремо.[/quote]
Реновації не буде в найближчі 10 років - тут хоч би хтось за ці роки обʼєкти Укрбуд добудував - по 6 років люди без квартир, а на рахунок локації - то хрущ біля метро і не біля метро - різниця в оренді 50 баксів - тому виходить і ціна хруща - 30-40 тисяч однокімнатного - але це на зараз, при фактично замороженій ціні на опалення та на газ
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Додано: Пон 10 лип, 2023 21:38
cherchiltank написав: vitaliiangel написав: cherchiltank написав:
Я скажу просто - хто у 2007 мав 80 тис долярів і закопав під вишнею - більш щасливий ніж той хто має зараз хрущ однокімнатний який ще треба продати)
давай посчитаем, условно живём в аренде с 2007 по 2022
аренда хруща 2008-2013 по 600уе в мес итого 72мес*600 43куе
с 2014 по 2022 аренда хруща 250уе 108 мес*250 =27куе ИТОГО 70куе затраты на аренду (не считая агентских комиссий и затрат на переезды). небольшой выигрыш 10куе сидения в кэше как бы есть, и тут вишенка на торт, купив в 2007 хрущ за 80куе сейчас можно продать за 30куе. получается даже с учётом ремонта нет выигрыша от аренды.
1) Оренда хруща не була 600 баксів в місяць а в 2014-2021 - баксів 300
2) малося на увазі купити для себе
3) якщо навіть бути орендодавцем то ті гроші від хруща проідалися, а мова йшла про під вишню)
А есть прецеденты покупки такой прелести вашими знакрмыми за 8 пачек? Чем руководствовались - деньги адски жгли ляжку?
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барабашов
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Додано: Пон 10 лип, 2023 21:45
барабашов написав:
Чем руководствовались - деньги адски жгли ляжку?
ипотека животворила, было принято говорить лучше платить за своё, чем снимать чужое. у меня в те годы полофиса влезли в ипотеку. Бухгалтерия выдавала липовые справки о космических доходах.
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vitaliiangel
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Додано: Пон 10 лип, 2023 21:52
Прецедент купівлі хруща не бачив, але знайомий купив однокімнатну панельку за 100 тисяч - там цікавий період був, хто памʼятає - долар з 5 грн якогось хєра підупав до 4.5 - ну і ціни такі були - кожен місяць плюс 10 відсотків, деякі знайомі влізли в доларову іпотеку, яку через три роки при доларі 8 нічим було гасити
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Додано: Пон 10 лип, 2023 21:54
vitaliiangel написав: барабашов написав:
Чем руководствовались - деньги адски жгли ляжку?
ипотека животворила, было принято говорить лучше платить за своё, чем снимать чужое. у меня в те годы полофиса влезли в ипотеку. Бухгалтерия выдавала липовые справки о космических доходах.
Не просто іпотека а іпотека в доларах (що потім заборонили) - плюс люди під Києвом продавали ділянки за дурні гроші , да і взагалі дурних грошей тоді було багато)
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Додано: Пон 10 лип, 2023 23:33
барабашов написав:
А есть прецеденты покупки такой прелести вашими знакрмыми за 8 пачек? Чем руководствовались - деньги адски жгли ляжку?
Уже писал тут, у меня знакомій взял в начале 2008 года убитій хрущ в панельке на дорогожичах, за 80 плюс куе.
Со всеми ріловскими и нотариальніми вішло под 90.
Взял за 100 % в кредит в швейцарских франках как работник банка.
Не знаю чем история в конце закончилась.
Посчитать инфляцію долара 113 тіс. на сегодняшние деньги.
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Хомякоид
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Додано: Вів 11 лип, 2023 01:10
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Чем руководствовался при покупке? Что метр будет пять куе через пяток годков?
У него было ВО или он и с таблицей умножения не дружил?
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барабашов
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