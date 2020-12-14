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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11030110311103211033
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 04:00

  vitaliiangel написав:
  rjkz написав:Не имеет финансового смысла.
а куда еще пристроить 50-100куе чтобы они приносили доход, даже небольшой 5-7%?


На самом деле, там нет дохода.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 04:17

  cherchiltank написав:Ну і хрущ без ремонту за 15 років - виглядав би як бомжарня - да і ремонт там нормальний не зробиш


Ну и реальную инфляцию доллара никто в упор не видит.
А пренебрегать амортизацией у оптимистов - устоявшаяся практика.
Золотое правило, при которой работает аренда - удачная точка входа + недорогой вандалоустойчивый ремонт. Тогда можно о чем-то говорить.
Но удачная точка входа подразумевает и соблазн словить удачную точку выхода.
Тогда о какой аренде речь?
Собственно, сейчас сотни тысяч чистильщиков обуви ищут 5-й угол,
если даже профессиональные лендлорды в депрессии. Почитайте ветку про аренду.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 04:22

  Успіх написав:
  cherchiltank написав:Взагалі я про те що за 15 років закопані 80 тисяч це краще ніж куплений хрущ чи інше нерухомість у 2007

Хех))
Тут якраз важливу роль грає "точка відліку" ;)
А якщо було купити хрущ в 92, чи 95р? ;)
Скільки він тоді коштував? ;)


Ще краще - в спадщину.
:mrgreen:
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  #<1 ... 11030110311103211033
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