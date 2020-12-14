На самом деле, там нет дохода.
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Додано: Вів 11 лип, 2023 04:00
Додано: Вів 11 лип, 2023 04:17
Ну и реальную инфляцию доллара никто в упор не видит.
А пренебрегать амортизацией у оптимистов - устоявшаяся практика.
Золотое правило, при которой работает аренда - удачная точка входа + недорогой вандалоустойчивый ремонт. Тогда можно о чем-то говорить.
Но удачная точка входа подразумевает и соблазн словить удачную точку выхода.
Тогда о какой аренде речь?
Собственно, сейчас сотни тысяч чистильщиков обуви ищут 5-й угол,
если даже профессиональные лендлорды в депрессии. Почитайте ветку про аренду.
Додано: Вів 11 лип, 2023 04:22
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