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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11030110311103211033
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 04:00

  vitaliiangel написав:
  rjkz написав:Не имеет финансового смысла.
а куда еще пристроить 50-100куе чтобы они приносили доход, даже небольшой 5-7%?


На самом деле, там нет дохода.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 04:17

  cherchiltank написав:Ну і хрущ без ремонту за 15 років - виглядав би як бомжарня - да і ремонт там нормальний не зробиш


Ну и реальную инфляцию доллара никто в упор не видит.
А пренебрегать амортизацией у оптимистов - устоявшаяся практика.
Золотое правило, при которой работает аренда - удачная точка входа + недорогой вандалоустойчивый ремонт. Тогда можно о чем-то говорить.
Но удачная точка входа подразумевает и соблазн словить удачную точку выхода.
Тогда о какой аренде речь?
Собственно, сейчас сотни тысяч чистильщиков обуви ищут 5-й угол,
если даже профессиональные лендлорды в депрессии. Почитайте ветку про аренду.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 04:22

  Успіх написав:
  cherchiltank написав:Взагалі я про те що за 15 років закопані 80 тисяч це краще ніж куплений хрущ чи інше нерухомість у 2007

Хех))
Тут якраз важливу роль грає "точка відліку" ;)
А якщо було купити хрущ в 92, чи 95р? ;)
Скільки він тоді коштував? ;)


Ще краще - в спадщину.
:mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 04:34

  cherchiltank написав:Прецедент купівлі хруща не бачив, але знайомий купив однокімнатну панельку за 100 тисяч - там цікавий період був, хто памʼятає - долар з 5 грн якогось хєра підупав до 4.5 - ну і ціни такі були - кожен місяць плюс 10 відсотків, деякі знайомі влізли в доларову іпотеку, яку через три роки при доларі 8 нічим було гасити


Первая половина 2008 года.
Я по 4,65 влез в ипотеку.
Эпикфейл.
Только в 2012 вылез.
Как потом говорили "злые языки", на Западе уже полным ходом набирал обороты кризис. Но в 2005 и после в Украину полноводным цунами занесло мегалиярды вечнозеленых баксов, на которые были куплены всякие Криворожстали и прочие ништяки и просто бумажки. И вот срочно надо было эти бабки вывести из рисковой Украины в гривнах в менее рисковые страны и в валюте.
Ну и "по просьбам трудящихся" йуля опустила курс для более комфортного откупа валюты для вывода в забугорье. А лохтурату было заявлено, шо "Украину кризис минет".
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 05:50

  барабашов написав:Хомякоид
Чем руководствовался при покупке? Что метр будет пять куе через пяток годков?
У него было ВО или он и с таблицей умножения не дружил?


В 2005-2007 условный маляр в Киеве зарабатывал столько, что белый воротничок средней рукив НЙ только икал.
А с той цены, что мне предлжили за "Ылитный АППС" в 2007 можно было в НЙ без всякого мортгиджа купить очень неплохую квартиру в очень неплохом районе.
Не ЦП локация, но и не Бронкс. Но половину цены возле ЦП можны было взять.
Знакомые тогда смотрели - 3 бедрум с милипиздрическими спальнями около 420 куе.
Только Киев обвалился и никогда больше не вышел на отметку 2008 года, а НЙ притормозил на пару лет и рванул дальще.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 06:38

rjkz ,

в Украину полноводным цунами занесло мегалиярды вечнозеленых


Може зараз (після перемоги) буде знов цунамі, і нинішня підтримка заходу - це перші легкі зелені хвильки? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 08:12

  rjkz написав:
  Успіх написав:
  cherchiltank написав:Взагалі я про те що за 15 років закопані 80 тисяч це краще ніж куплений хрущ чи інше нерухомість у 2007

Хех))
Тут якраз важливу роль грає "точка відліку" ;)
А якщо було купити хрущ в 92, чи 95р? ;)
Скільки він тоді коштував? ;)


Ще краще - в спадщину.
:mrgreen:

Або ще краще - відібрати в багатія в 1917 :wink:
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 08:21

  rjkz написав:На самом деле, там нет дохода.
спасибо что обосновали с цифрами. сейчас допишу в библию вашу фразу и начну верить.
  rjkz написав:Почитайте ветку про аренду.
почитайте ветку про войну
  rjkz написав:Собственно, сейчас сотни тысяч чистильщиков обуви ищут 5-й угол,
Прикольно как вы всех начали считать чистильщиками обуви. сами давно перестали им быть и небось уже в Сенате работаете? Вы не 1й кто выехав начинает смотреть на бывших сограждан свысока. Но продолжает сидеть на украинских форумах. Надо говорить о комплексах, которые пытаются заглушить таким образом?
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