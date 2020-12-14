На самом деле, там нет дохода.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 11 лип, 2023 04:00
Додано: Вів 11 лип, 2023 04:17
Ну и реальную инфляцию доллара никто в упор не видит.
А пренебрегать амортизацией у оптимистов - устоявшаяся практика.
Золотое правило, при которой работает аренда - удачная точка входа + недорогой вандалоустойчивый ремонт. Тогда можно о чем-то говорить.
Но удачная точка входа подразумевает и соблазн словить удачную точку выхода.
Тогда о какой аренде речь?
Собственно, сейчас сотни тысяч чистильщиков обуви ищут 5-й угол,
если даже профессиональные лендлорды в депрессии. Почитайте ветку про аренду.
Додано: Вів 11 лип, 2023 04:22
Додано: Вів 11 лип, 2023 04:34
Первая половина 2008 года.
Я по 4,65 влез в ипотеку.
Эпикфейл.
Только в 2012 вылез.
Как потом говорили "злые языки", на Западе уже полным ходом набирал обороты кризис. Но в 2005 и после в Украину полноводным цунами занесло мегалиярды вечнозеленых баксов, на которые были куплены всякие Криворожстали и прочие ништяки и просто бумажки. И вот срочно надо было эти бабки вывести из рисковой Украины в гривнах в менее рисковые страны и в валюте.
Ну и "по просьбам трудящихся" йуля опустила курс для более комфортного откупа валюты для вывода в забугорье. А лохтурату было заявлено, шо "Украину кризис минет".
Додано: Вів 11 лип, 2023 05:50
В 2005-2007 условный маляр в Киеве зарабатывал столько, что белый воротничок средней рукив НЙ только икал.
А с той цены, что мне предлжили за "Ылитный АППС" в 2007 можно было в НЙ без всякого мортгиджа купить очень неплохую квартиру в очень неплохом районе.
Не ЦП локация, но и не Бронкс. Но половину цены возле ЦП можны было взять.
Знакомые тогда смотрели - 3 бедрум с милипиздрическими спальнями около 420 куе.
Только Киев обвалился и никогда больше не вышел на отметку 2008 года, а НЙ притормозил на пару лет и рванул дальще.
Додано: Вів 11 лип, 2023 06:38
rjkz ,
Може зараз (після перемоги) буде знов цунамі, і нинішня підтримка заходу - це перші легкі зелені хвильки?
Додано: Вів 11 лип, 2023 08:21
спасибо что обосновали с цифрами. сейчас допишу в библию вашу фразу и начну верить.
почитайте ветку про войну
Прикольно как вы всех начали считать чистильщиками обуви. сами давно перестали им быть и небось уже в Сенате работаете? Вы не 1й кто выехав начинает смотреть на бывших сограждан свысока. Но продолжает сидеть на украинских форумах. Надо говорить о комплексах, которые пытаются заглушить таким образом?
Додано: Вів 11 лип, 2023 09:51
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Нє, це дизайнерське рішення.
Додано: Вів 11 лип, 2023 10:59
Про відкладений попит: у вайбергрупі котеджного містечка люди шукають ділянки по довоєнних цінах. 6 к/сотка. Вранці дзвонив сусід по ділянці. Попросив прибрати щебень і кільця, якими я заліз на його територію. Починає будову.
Додано: Вів 11 лип, 2023 11:19
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