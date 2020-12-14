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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11031110321103311034
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 11:46

  Hotab написав:rjkz ,

в Украину полноводным цунами занесло мегалиярды вечнозеленых


Може зараз (після перемоги) буде знов цунамі, і нинішня підтримка заходу - це перші легкі зелені хвильки? :mrgreen:

Нагадаю що в період 2023-2037 найбільш продуктивне населення у віці 25-45 років скоротиться на 30%
Тобто гроші що дадуть, кожному дістанеться більше на третину. Тримаймо кармани широко.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 12:11

  rjkz написав:Ну и реальную инфляцию доллара никто в упор не видит.
в 2004-2008 1куе была пыль, у меня примерно столько уходило на еду и аренду.

Сейчас 37кгрн ого-го какие деньги, пускай еда 8кгрн, аренда 10кгрн и комуналь 3кгрн еще 16кгрн остаётся на рестораны, развлечения и саморазвитие. Все расчёты на 1 человека.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 11 лип, 2023 12:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 12:13

  vitaliiangel написав:
  gonchik74 написав:Про відкладений попит: у вайбергрупі котеджного містечка люди шукають ділянки по довоєнних цінах. 6 к/сотка. Вранці дзвонив сусід по ділянці. Попросив прибрати щебень і кільця, якими я заліз на його територію. Починає будову.

  vitaliiangel написав:тогда лучше в котеджных поселках строить котеджи на продажу, охраняемая территория, обязательно гостевая и комната для прислуги, несколько паркомест, альтанка, газончик (не газ 53). Это +/- платежеспособный народ, дорога туда-сюда до 100 км в день с прислугой не проблема, водитель кого надо забрал и привёз.

Вопрос в том можно ли его продать со своим интересом. Это как ремонт квартир, очень часто люди хотят делать сами, даже если это их первый ремонт. А потом получается как на фото выше, не удивлюсь если там плитка без подогрева ибо дорого.
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