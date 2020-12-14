Нагадаю що в період 2023-2037 найбільш продуктивне населення у віці 25-45 років скоротиться на 30%
Тобто гроші що дадуть, кожному дістанеться більше на третину. Тримаймо кармани широко.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 11 лип, 2023 11:46
Нагадаю що в період 2023-2037 найбільш продуктивне населення у віці 25-45 років скоротиться на 30%
Тобто гроші що дадуть, кожному дістанеться більше на третину. Тримаймо кармани широко.
Додано: Вів 11 лип, 2023 12:11
в 2004-2008 1куе была пыль, у меня примерно столько уходило на еду и аренду.
Сейчас 37кгрн ого-го какие деньги, пускай еда 8кгрн, аренда 10кгрн и комуналь 3кгрн еще 16кгрн остаётся на рестораны, развлечения и саморазвитие. Все расчёты на 1 человека.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 11 лип, 2023 12:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 11 лип, 2023 12:13
Вопрос в том можно ли его продать со своим интересом. Это как ремонт квартир, очень часто люди хотят делать сами, даже если это их первый ремонт. А потом получается как на фото выше, не удивлюсь если там плитка без подогрева ибо дорого.
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