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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11032110331103411035>
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 11:46

  Hotab написав:rjkz ,

в Украину полноводным цунами занесло мегалиярды вечнозеленых


Може зараз (після перемоги) буде знов цунамі, і нинішня підтримка заходу - це перші легкі зелені хвильки? :mrgreen:

Нагадаю що в період 2023-2037 найбільш продуктивне населення у віці 25-45 років скоротиться на 30%
Тобто гроші що дадуть, кожному дістанеться більше на третину. Тримаймо кармани широко.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 12:13

  vitaliiangel написав:
  gonchik74 написав:Про відкладений попит: у вайбергрупі котеджного містечка люди шукають ділянки по довоєнних цінах. 6 к/сотка. Вранці дзвонив сусід по ділянці. Попросив прибрати щебень і кільця, якими я заліз на його територію. Починає будову.

  vitaliiangel написав:тогда лучше в котеджных поселках строить котеджи на продажу, охраняемая территория, обязательно гостевая и комната для прислуги, несколько паркомест, альтанка, газончик (не газ 53). Это +/- платежеспособный народ, дорога туда-сюда до 100 км в день с прислугой не проблема, водитель кого надо забрал и привёз.

Вопрос в том можно ли его продать со своим интересом. Это как ремонт квартир, очень часто люди хотят делать сами, даже если это их первый ремонт. А потом получается как на фото выше, не удивлюсь если там плитка без подогрева ибо дорого.
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 12:15

  hume написав:Вопрос в том можно ли его продать со своим интересом. Это как ремонт квартир, очень часто люди хотят делать сами, даже если это их первый ремонт. А потом получается как на фото выше, не удивлюсь если там плитка без подогрева ибо дорого.
замечание не имеет прямого отношения к недвижимости. Можно что угодно купить без головы, а потом 10 лет пытаться это продать, хотя бы по себестоимости. Один знакомый набрал на 10куе мебельной гарнитуры, а где и как ее продавать не подумал. Другой влез в офисную мебель перед ковидом. Сливал её в ковид по 40-60% от себестоимости. Хранение без продаж выходило золотым, а в гараж такое не засунешь. Моё правило не лезть с деньгами туда, в чём не шарю.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 12:46

  Zebra написав:
  Hotab написав:rjkz ,

в Украину полноводным цунами занесло мегалиярды вечнозеленых


Може зараз (після перемоги) буде знов цунамі, і нинішня підтримка заходу - це перші легкі зелені хвильки? :mrgreen:

Нагадаю що в період 2023-2037 найбільш продуктивне населення у віці 25-45 років скоротиться на 30%
Тобто гроші що дадуть, кожному дістанеться більше на третину. Тримаймо кармани широко.

Одночасно памʼятаємо, що на 30% скоротиться попит на житло. Бо саме це активне населення є ЦА для РН. Зате вимираюче старше покоління інтенсивно залишатиме спадкові квадратні метри тим «небагатьом», хто лишився.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 13:14

  Zebra написав:
  Hotab написав:rjkz ,

в Украину полноводным цунами занесло мегалиярды вечнозеленых


Може зараз (після перемоги) буде знов цунамі, і нинішня підтримка заходу - це перші легкі зелені хвильки? :mrgreen:

Нагадаю що в період 2023-2037 найбільш продуктивне населення у віці 25-45 років скоротиться на 30%
Тобто гроші що дадуть, кожному дістанеться більше на третину. Тримаймо кармани широко.


халява, мы заслужили тебя кровью наших воинов!

как-то так получается...
Востаннє редагувалось baraka в Вів 11 лип, 2023 13:47, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 13:23

  Hotab написав:
  Zebra написав:
  Hotab написав:Одночасно памʼятаємо, що на 30% скоротиться попит на житло. Бо саме це активне населення є ЦА для РН. Зате вимираюче старше покоління інтенсивно залишатиме спадкові квадратні метри тим «небагатьом», хто лишився.

Саме так, дивно що майже ніхто не звертає увагу, що ми входимо в період різкого піке скорочення людей найбільш працездатного віку. На відміну від 90-х, 2000-х та 2010-х коли їх кількість зростала або майже не змінювалася. Цікаво буде спостерігати, бо це дуже різке скорочення і що буде відбуватися з ринками та соціально-економічною сферою.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 13:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Zebra написав:
  Hotab написав:rjkz ,

в Украину полноводным цунами занесло мегалиярды вечнозеленых


Може зараз (після перемоги) буде знов цунамі, і нинішня підтримка заходу - це перші легкі зелені хвильки? :mrgreen:

Нагадаю що в період 2023-2037 найбільш продуктивне населення у віці 25-45 років скоротиться на 30%
Тобто гроші що дадуть, кожному дістанеться більше на третину. Тримаймо кармани широко.
Ви купили квартиру у Києві?

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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 13:32

Zebra , але відносно квадратних метрів, треба мати в умі, що вимираюче старша покоління залишає і залишатиме спадкові квадратні метри переважно в провінції (озирніться, де живуть батьки ваших знайомих навколо?) . А ці метри , особливо в глухих селах, мало кому цікаві.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 14:03

  Hotab написав:Zebra , але відносно квадратних метрів, треба мати в умі, що вимираюче старша покоління залишає і залишатиме спадкові квадратні метри переважно в провінції (озирніться, де живуть батьки ваших знайомих навколо?) . А ці метри , особливо в глухих селах, мало кому цікаві.

Згоден, але треба дослідити вікову структуру Києва
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 14:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

В Киеве основная спадщина находится в домах постройки 50ых-90ых, однозначно многие будут продавать и при необходимости покупать более новое. Недавно был в панельке на Трое и в сталинке на Киквидзе, грусть печаль, особенно на Трое. Я про состояние всей входной группы от двора до дверей квартиры. Такое ощущение, что жильцы все тридцать лет существования дома пытаются довести его до состояния гетто
hume
 
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