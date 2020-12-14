Нагадаю що в період 2023-2037 найбільш продуктивне населення у віці 25-45 років скоротиться на 30%
Тобто гроші що дадуть, кожному дістанеться більше на третину. Тримаймо кармани широко.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 11 лип, 2023 11:46
Нагадаю що в період 2023-2037 найбільш продуктивне населення у віці 25-45 років скоротиться на 30%
Тобто гроші що дадуть, кожному дістанеться більше на третину. Тримаймо кармани широко.
Додано: Вів 11 лип, 2023 12:13
Вопрос в том можно ли его продать со своим интересом. Это как ремонт квартир, очень часто люди хотят делать сами, даже если это их первый ремонт. А потом получается как на фото выше, не удивлюсь если там плитка без подогрева ибо дорого.
Додано: Вів 11 лип, 2023 12:15
замечание не имеет прямого отношения к недвижимости. Можно что угодно купить без головы, а потом 10 лет пытаться это продать, хотя бы по себестоимости. Один знакомый набрал на 10куе мебельной гарнитуры, а где и как ее продавать не подумал. Другой влез в офисную мебель перед ковидом. Сливал её в ковид по 40-60% от себестоимости. Хранение без продаж выходило золотым, а в гараж такое не засунешь. Моё правило не лезть с деньгами туда, в чём не шарю.
Додано: Вів 11 лип, 2023 12:46
Одночасно памʼятаємо, що на 30% скоротиться попит на житло. Бо саме це активне населення є ЦА для РН. Зате вимираюче старше покоління інтенсивно залишатиме спадкові квадратні метри тим «небагатьом», хто лишився.
Додано: Вів 11 лип, 2023 13:14
халява, мы заслужили тебя кровью наших воинов!
как-то так получается...
Востаннє редагувалось baraka в Вів 11 лип, 2023 13:47, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Вів 11 лип, 2023 13:23
Саме так, дивно що майже ніхто не звертає увагу, що ми входимо в період різкого піке скорочення людей найбільш працездатного віку. На відміну від 90-х, 2000-х та 2010-х коли їх кількість зростала або майже не змінювалася. Цікаво буде спостерігати, бо це дуже різке скорочення і що буде відбуватися з ринками та соціально-економічною сферою.
Додано: Вів 11 лип, 2023 13:29
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ви купили квартиру у Києві?
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Додано: Вів 11 лип, 2023 13:32
Zebra , але відносно квадратних метрів, треба мати в умі, що вимираюче старша покоління залишає і залишатиме спадкові квадратні метри переважно в провінції (озирніться, де живуть батьки ваших знайомих навколо?) . А ці метри , особливо в глухих селах, мало кому цікаві.
Додано: Вів 11 лип, 2023 14:03
Згоден, але треба дослідити вікову структуру Києва
Додано: Вів 11 лип, 2023 14:07
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
В Киеве основная спадщина находится в домах постройки 50ых-90ых, однозначно многие будут продавать и при необходимости покупать более новое. Недавно был в панельке на Трое и в сталинке на Киквидзе, грусть печаль, особенно на Трое. Я про состояние всей входной группы от двора до дверей квартиры. Такое ощущение, что жильцы все тридцать лет существования дома пытаются довести его до состояния гетто
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