Додано: Вів 11 лип, 2023 15:14

vitaliiangel написав: rjkz написав: На самом деле, там нет дохода. На самом деле, там нет дохода. спасибо что обосновали с цифрами. сейчас допишу в библию вашу фразу и начну верить. rjkz написав: Почитайте ветку про аренду. Почитайте ветку про аренду. почитайте ветку про войну rjkz написав: Собственно, сейчас сотни тысяч чистильщиков обуви ищут 5-й угол, Собственно, сейчас сотни тысяч чистильщиков обуви ищут 5-й угол, Прикольно как вы всех начали считать чистильщиками обуви. сами давно перестали им быть и небось уже в Сенате работаете? Вы не 1й кто выехав начинает смотреть на бывших сограждан свысока. Но продолжает сидеть на украинских форумах. Надо говорить о комплексах, которые пытаются заглушить таким образом? спасибо что обосновали с цифрами. сейчас допишу в библию вашу фразу и начну верить.почитайте ветку про войнуПрикольно как вы всех начали считать чистильщиками обуви. сами давно перестали им быть и небось уже в Сенате работаете? Вы не 1й кто выехав начинает смотреть на бывших сограждан свысока. Но продолжает сидеть на украинских форумах. Надо говорить о комплексах, которые пытаются заглушить таким образом?

Нет, это началось до войны.Фактически, как тут писали, но с поправкой.До 2008 года был шоколад по аренде, до 2013 был спад с неким "прыжком дохлой кошки", который из сегодня выглядит привлекательно. Дальше стало не интересно.Чистильщики обуви - это заробитчане в основном, которые начали входить в уже разогнанный после 2015 года бетон с намерением сдать в аренду.Только объемы строительства были огромны, на фоне депопуляции.Когда они получили на руки свой бетон (кто получил, знакомые взяли под аренду Аркадовскую патриотику и мечтают уже лет 5 чтобы ее достроили), то реальность несколько отличалась от мечтаний.Я был чистильщиком обуви один раз - в 2008. С тех пор умнеть начал. Да и то бралось изначально не под аренду, хотя сейчас и сдается.