vitaliiangel написав: rjkz написав:
На самом деле, там нет дохода.
спасибо что обосновали с цифрами. сейчас допишу в библию вашу фразу и начну верить.
rjkz написав:
Почитайте ветку про аренду.
почитайте ветку про войну
rjkz написав:
Собственно, сейчас сотни тысяч чистильщиков обуви ищут 5-й угол,
Прикольно как вы всех начали считать чистильщиками обуви. сами давно перестали им быть и небось уже в Сенате работаете? Вы не 1й кто выехав начинает смотреть на бывших сограждан свысока. Но продолжает сидеть на украинских форумах. Надо говорить о комплексах, которые пытаются заглушить таким образом?
Нет, это началось до войны.
Фактически, как тут писали, но с поправкой.
До 2008 года был шоколад по аренде, до 2013 был спад с неким "прыжком дохлой кошки", который из сегодня выглядит привлекательно. Дальше стало не интересно.
Чистильщики обуви - это заробитчане в основном, которые начали входить в уже разогнанный после 2015 года бетон с намерением сдать в аренду.
Только объемы строительства были огромны, на фоне депопуляции.
Когда они получили на руки свой бетон (кто получил, знакомые взяли под аренду Аркадовскую патриотику и мечтают уже лет 5 чтобы ее достроили), то реальность несколько отличалась от мечтаний.
Я был чистильщиком обуви один раз - в 2008. С тех пор умнеть начал. Да и то бралось изначально не под аренду, хотя сейчас и сдается.