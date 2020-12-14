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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11033110341103511036>
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 14:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  hume написав:Я про состояние всей входной группы от двора до дверей квартиры.

Оце зараз аж надто пафосно прозвучало, "вхідна група". Періодично буваю на Трої на Маяковського. І ніби не хрущі, але темні смердючі під'їзди, шприци валяються на сходах. На цьому фоні навіть аркадівські панельки - як елітка. Єдиний плюс Трої - відносно не така щільна забудова
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 14:52

  cherchiltank написав:Я скажу просто - хто у 2007 мав 80 тис долярів і закопав під вишнею - більш щасливий ніж той хто має зараз хрущ однокімнатний який ще треба продати)


сейчас можно откопать и взять три хруща
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 15:01

не реклама, живой пример успешного инфраструктурного проекта
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 15:04

  uaprofi написав:
  cherchiltank написав:Я скажу просто - хто у 2007 мав 80 тис долярів і закопав під вишнею - більш щасливий ніж той хто має зараз хрущ однокімнатний який ще треба продати)


сейчас можно откопать и взять три хруща


Головне щоб не отак:

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Востаннє редагувалось Hotab в Вів 11 лип, 2023 15:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 15:04

  Hotab написав:rjkz ,

в Украину полноводным цунами занесло мегалиярды вечнозеленых


Може зараз (після перемоги) буде знов цунамі, і нинішня підтримка заходу - це перші легкі зелені хвильки? :mrgreen:


Может.
Пуркуа-бы и не па?
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 15:05

  vitaliiangel написав:не реклама, живой пример успешного инфраструктурного проекта

Палатка в парку це інфраструктурний проєкт?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 15:06

  Faceless написав:Палатка в парку це інфраструктурний проєкт?
извините что не бизнес центр парус)
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 15:14

  vitaliiangel написав:
  rjkz написав:На самом деле, там нет дохода.
спасибо что обосновали с цифрами. сейчас допишу в библию вашу фразу и начну верить.
  rjkz написав:Почитайте ветку про аренду.
почитайте ветку про войну
  rjkz написав:Собственно, сейчас сотни тысяч чистильщиков обуви ищут 5-й угол,
Прикольно как вы всех начали считать чистильщиками обуви. сами давно перестали им быть и небось уже в Сенате работаете? Вы не 1й кто выехав начинает смотреть на бывших сограждан свысока. Но продолжает сидеть на украинских форумах. Надо говорить о комплексах, которые пытаются заглушить таким образом?


Нет, это началось до войны.
Фактически, как тут писали, но с поправкой.
До 2008 года был шоколад по аренде, до 2013 был спад с неким "прыжком дохлой кошки", который из сегодня выглядит привлекательно. Дальше стало не интересно.
Чистильщики обуви - это заробитчане в основном, которые начали входить в уже разогнанный после 2015 года бетон с намерением сдать в аренду.
Только объемы строительства были огромны, на фоне депопуляции.
Когда они получили на руки свой бетон (кто получил, знакомые взяли под аренду Аркадовскую патриотику и мечтают уже лет 5 чтобы ее достроили), то реальность несколько отличалась от мечтаний.
Я был чистильщиком обуви один раз - в 2008. С тех пор умнеть начал. Да и то бралось изначально не под аренду, хотя сейчас и сдается.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 15:18

  Faceless написав:Оце зараз аж надто пафосно прозвучало, "вхідна група". Періодично буваю на Трої на Маяковського. І ніби не хрущі, але темні смердючі під'їзди, шприци валяються на сходах. На цьому фоні навіть аркадівські панельки - як елітка. Єдиний плюс Трої - відносно не така щільна забудова

Чтоб быть полностью объективным можно согласиться, что дворы очень большие и зелёные, а квартиры хороших метражей даже по сегодняшним меркам.

Думал все мусоропроводы заварили, но нет, оказывается не все. Как только заходишь сразу чувствуется зловонный смрад. А потом работник ЖЭКа выгребает этот вахуй со всеми вытекающими как в прямом, так и в переносном смысле)
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 15:24

  rjkz написав:Только объемы строительства были огромны, на фоне депопуляции.

Депопуляцмя это миф, в Киеве до недавних пор росло как общее количество населения, так и группа покупателей.
Zebra
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