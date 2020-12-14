Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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hume написав:Я про состояние всей входной группы от двора до дверей квартиры.
Оце зараз аж надто пафосно прозвучало, "вхідна група". Періодично буваю на Трої на Маяковського. І ніби не хрущі, але темні смердючі під'їзди, шприци валяються на сходах. На цьому фоні навіть аркадівські панельки - як елітка. Єдиний плюс Трої - відносно не така щільна забудова
спасибо что обосновали с цифрами. сейчас допишу в библию вашу фразу и начну верить.
rjkz написав:Почитайте ветку про аренду.
почитайте ветку про войну
rjkz написав:Собственно, сейчас сотни тысяч чистильщиков обуви ищут 5-й угол,
Прикольно как вы всех начали считать чистильщиками обуви. сами давно перестали им быть и небось уже в Сенате работаете? Вы не 1й кто выехав начинает смотреть на бывших сограждан свысока. Но продолжает сидеть на украинских форумах. Надо говорить о комплексах, которые пытаются заглушить таким образом?
Нет, это началось до войны. Фактически, как тут писали, но с поправкой. До 2008 года был шоколад по аренде, до 2013 был спад с неким "прыжком дохлой кошки", который из сегодня выглядит привлекательно. Дальше стало не интересно. Чистильщики обуви - это заробитчане в основном, которые начали входить в уже разогнанный после 2015 года бетон с намерением сдать в аренду. Только объемы строительства были огромны, на фоне депопуляции. Когда они получили на руки свой бетон (кто получил, знакомые взяли под аренду Аркадовскую патриотику и мечтают уже лет 5 чтобы ее достроили), то реальность несколько отличалась от мечтаний. Я был чистильщиком обуви один раз - в 2008. С тех пор умнеть начал. Да и то бралось изначально не под аренду, хотя сейчас и сдается.
Faceless написав:Оце зараз аж надто пафосно прозвучало, "вхідна група". Періодично буваю на Трої на Маяковського. І ніби не хрущі, але темні смердючі під'їзди, шприци валяються на сходах. На цьому фоні навіть аркадівські панельки - як елітка. Єдиний плюс Трої - відносно не така щільна забудова
Чтоб быть полностью объективным можно согласиться, что дворы очень большие и зелёные, а квартиры хороших метражей даже по сегодняшним меркам.
Думал все мусоропроводы заварили, но нет, оказывается не все. Как только заходишь сразу чувствуется зловонный смрад. А потом работник ЖЭКа выгребает этот вахуй со всеми вытекающими как в прямом, так и в переносном смысле)