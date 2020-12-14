Додано: Вів 11 лип, 2023 15:41

rjkz написав: Нет, это началось до войны.

Фактически, как тут писали, но с поправкой. Нет, это началось до войны.Фактически, как тут писали, но с поправкой.

киевский жилой фонд нуждается в капитальном ремонте, начиная с придомовых территорий, фасадами, коммуникациями. Системно ничего этого не происходит и львиная доля многоквартирных домов не соответствует никаким стандартам.Поскольку сбить с жильцов по 5куе чтобы причесать территорию, и всё остальное нереально рынок пошёл к "современным стандартам комфорта" (назовём это так) другим путём - через массовое строительство.Если просуммировать мясо, шкуру и кости на одного жителя может выйдет каждому по мешку, и в результате напрашивается вывод а-ля "много мяса" и "столько мяса не надо".Но если взять только мясо, откинув неликвид, который создаёт бестолковую массу, окажется на одного человека современного жилья не так уж и много.К каким стандартам стремятся люди видно по их авто. Вы часто видели в Киеве Жигули или Москвичи? Не хотят люди на таком ездить и в хрущах с маленькими кухнями и потолками 2,50 не хотят жить.Можно ли считать навесом жильё, которое в скором будущем станет неликвидом? сколько тысяч ненужных хрущей обвалят цену на квартиры которые перечислил beee?