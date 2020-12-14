Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
cherchiltank написав:Я скажу просто - хто у 2007 мав 80 тис долярів і закопав під вишнею - більш щасливий ніж той хто має зараз хрущ однокімнатний який ще треба продати)
сейчас можно откопать и взять три хруща
я купил в хоффман за 100 куе 80 м2. ремонт 50 куе. через 5 лет продал за 250 куе. в 2017 купил ФК за 72 куе. ремонт 30 куе. сегодня он стоит 200. династия. купил за 70 куе. ремонт 30 куе. сегодня она 180.
как говорится, не твоё - не лезь)
Востаннє редагувалось beee в Вів 11 лип, 2023 15:54, всього редагувалось 1 раз.
rjkz написав:Нет, это началось до войны. Фактически, как тут писали, но с поправкой.
киевский жилой фонд нуждается в капитальном ремонте, начиная с придомовых территорий, фасадами, коммуникациями. Системно ничего этого не происходит и львиная доля многоквартирных домов не соответствует никаким стандартам.
Поскольку сбить с жильцов по 5куе чтобы причесать территорию, и всё остальное нереально рынок пошёл к "современным стандартам комфорта" (назовём это так) другим путём - через массовое строительство.
Если просуммировать мясо, шкуру и кости на одного жителя может выйдет каждому по мешку, и в результате напрашивается вывод а-ля "много мяса" и "столько мяса не надо".
Но если взять только мясо, откинув неликвид, который создаёт бестолковую массу, окажется на одного человека современного жилья не так уж и много.
К каким стандартам стремятся люди видно по их авто. Вы часто видели в Киеве Жигули или Москвичи? Не хотят люди на таком ездить и в хрущах с маленькими кухнями и потолками 2,50 не хотят жить.
Можно ли считать навесом жильё, которое в скором будущем станет неликвидом? сколько тысяч ненужных хрущей обвалят цену на квартиры которые перечислил beee?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 11 лип, 2023 15:45, всього редагувалось 3 разів.
барабашов написав:Хомякоид Чем руководствовался при покупке? Что метр будет пять куе через пяток годков? У него было ВО или он и с таблицей умножения не дружил?
В 2005-2007 условный маляр в Киеве зарабатывал столько, что белый воротничок средней рукив НЙ только икал. А с той цены, что мне предлжили за "Ылитный АППС" в 2007 можно было в НЙ без всякого мортгиджа купить очень неплохую квартиру в очень неплохом районе. Не ЦП локация, но и не Бронкс. Но половину цены возле ЦП можны было взять. Знакомые тогда смотрели - 3 бедрум с милипиздрическими спальнями около 420 куе. Только Киев обвалился и никогда больше не вышел на отметку 2008 года, а НЙ притормозил на пару лет и рванул дальще.
Не поделитесь цифрами и метражом, можно в личку. Аж интерсно стало.
beee написав:[ я купил в хоффман за 100 куе 80 м2. ремонт 50 куе. через 5 лет продал за 250 куе. в 2017 купил ФК за 72 куе. ремонт 30 куе. сегодня он стоит 200. династия. купил за 70 куе. ремонт 30 куе. сегодня она 180.
как говорится, не твоё - не лезь)
Здесь обязательно нужно оговориться, что рынок в это время рос. Даже если бы вы не делали ремонты стоимость купленных вами метров все равно была бы выше.
Hotab написав:Zebra , але відносно квадратних метрів, треба мати в умі, що вимираюче старша покоління залишає і залишатиме спадкові квадратні метри переважно в провінції (озирніться, де живуть батьки ваших знайомих навколо?) . А ці метри , особливо в глухих селах, мало кому цікаві.