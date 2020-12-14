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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11034110351103611037>
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 15:28

  uaprofi написав:
  cherchiltank написав:Я скажу просто - хто у 2007 мав 80 тис долярів і закопав під вишнею - більш щасливий ніж той хто має зараз хрущ однокімнатний який ще треба продати)


сейчас можно откопать и взять три хруща


я купил в хоффман за 100 куе 80 м2. ремонт 50 куе. через 5 лет продал за 250 куе.
в 2017 купил ФК за 72 куе. ремонт 30 куе. сегодня он стоит 200.
династия. купил за 70 куе. ремонт 30 куе. сегодня она 180.

как говорится, не твоё - не лезь)
Востаннє редагувалось beee в Вів 11 лип, 2023 15:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 15:34

  Faceless написав:Палатка в парку це інфраструктурний проєкт?


если это было профинансировано международными организациями - то почему бы и нет?

к таму же она красивая
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 15:41

  rjkz написав:Нет, это началось до войны.
Фактически, как тут писали, но с поправкой.

киевский жилой фонд нуждается в капитальном ремонте, начиная с придомовых территорий, фасадами, коммуникациями. Системно ничего этого не происходит и львиная доля многоквартирных домов не соответствует никаким стандартам.

Поскольку сбить с жильцов по 5куе чтобы причесать территорию, и всё остальное нереально рынок пошёл к "современным стандартам комфорта" (назовём это так) другим путём - через массовое строительство.

Если просуммировать мясо, шкуру и кости на одного жителя может выйдет каждому по мешку, и в результате напрашивается вывод а-ля "много мяса" и "столько мяса не надо".

Но если взять только мясо, откинув неликвид, который создаёт бестолковую массу, окажется на одного человека современного жилья не так уж и много.

К каким стандартам стремятся люди видно по их авто. Вы часто видели в Киеве Жигули или Москвичи? Не хотят люди на таком ездить и в хрущах с маленькими кухнями и потолками 2,50 не хотят жить.

Можно ли считать навесом жильё, которое в скором будущем станет неликвидом? сколько тысяч ненужных хрущей обвалят цену на квартиры которые перечислил beee?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 11 лип, 2023 15:45, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 15:43

  барабашов написав:Хомякоид
Чем руководствовался при покупке? Что метр будет пять куе через пяток годков?
У него было ВО или он и с таблицей умножения не дружил?


ВО біло, но Луганское какоето менеджеро - єкономическое с горного института или что то подобное.
В общем типичній типочек с Донбаса.

Но таких по Киеву немало біло. Гребли все в кредит как полоумніе.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 15:47

  rjkz написав:
  барабашов написав:Хомякоид
Чем руководствовался при покупке? Что метр будет пять куе через пяток годков?
У него было ВО или он и с таблицей умножения не дружил?


В 2005-2007 условный маляр в Киеве зарабатывал столько, что белый воротничок средней рукив НЙ только икал.
А с той цены, что мне предлжили за "Ылитный АППС" в 2007 можно было в НЙ без всякого мортгиджа купить очень неплохую квартиру в очень неплохом районе.
Не ЦП локация, но и не Бронкс. Но половину цены возле ЦП можны было взять.
Знакомые тогда смотрели - 3 бедрум с милипиздрическими спальнями около 420 куе.
Только Киев обвалился и никогда больше не вышел на отметку 2008 года, а НЙ притормозил на пару лет и рванул дальще.


Не поделитесь цифрами и метражом, можно в личку.
Аж интерсно стало.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 16:14

  beee написав:[
я купил в хоффман за 100 куе 80 м2. ремонт 50 куе. через 5 лет продал за 250 куе.
в 2017 купил ФК за 72 куе. ремонт 30 куе. сегодня он стоит 200.
династия. купил за 70 куе. ремонт 30 куе. сегодня она 180.

как говорится, не твоё - не лезь)

Здесь обязательно нужно оговориться, что рынок в это время рос. Даже если бы вы не делали ремонты стоимость купленных вами метров все равно была бы выше.
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 16:40

  Hotab написав:Zebra , але відносно квадратних метрів, треба мати в умі, що вимираюче старша покоління залишає і залишатиме спадкові квадратні метри переважно в провінції (озирніться, де живуть батьки ваших знайомих навколо?) . А ці метри , особливо в глухих селах, мало кому цікаві.

А в Києві що термінатори живуть?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 16:45

  Zebra написав:
  rjkz написав:Только объемы строительства были огромны, на фоне депопуляции.

Депопуляцмя это миф, в Киеве до недавних пор росло как общее количество населения, так и группа покупателей.

Та ладно, 20 та 21 роки вже було падіння населення
https://index.minfin.com.ua/ua/referenc ... town/kiev/
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 16:53

  hume написав:
  beee написав:[
я купил в хоффман за 100 куе 80 м2. ремонт 50 куе. через 5 лет продал за 250 куе.
в 2017 купил ФК за 72 куе. ремонт 30 куе. сегодня он стоит 200.
династия. купил за 70 куе. ремонт 30 куе. сегодня она 180.

как говорится, не твоё - не лезь)

Здесь обязательно нужно оговориться, что рынок в это время рос. Даже если бы вы не делали ремонты стоимость купленных вами метров все равно была бы выше.

верно
корректирую с поправкой на сейчас
150 - > 230
102 -> 180
100 -> 165
это цены, по которым реально продать за месяц-два
beee
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 16:56

  BIGor написав:
  Hotab написав:Zebra , але відносно квадратних метрів, треба мати в умі, що вимираюче старша покоління залишає і залишатиме спадкові квадратні метри переважно в провінції (озирніться, де живуть батьки ваших знайомих навколо?) . А ці метри , особливо в глухих селах, мало кому цікаві.

А в Києві що термінатори живуть?

Просто порівняйте (ясно що на око) середній вік киян, і середній вік села на Чернігівщині, де залишилось 30 хат з дідами і бабусями. Села майже всі такі. Невеликі містечка - теж молодь в міста чухнула , хто міг. Тому мабуть ви самі розумієте, якого житла буде успадковуватися більше.
А вірніше, таке житло буде переходити з категорії «житло» в категорію «покинута хата».
Муха всі не викупить. А таких поціновувачів небагато.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 11 лип, 2023 16:58, всього редагувалось 1 раз.
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