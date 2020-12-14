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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 11 лип, 2023 16:56
hume написав:
сталинке на Киквидзе
А на что менять сталинку на Киквидзе, если нет адекватной доплаты на НовоЛипки и тем более на клубные дома Мичурина-Болсуновской ?
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fox767676
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Додано: Вів 11 лип, 2023 17:16
hume написав: Faceless написав:
Оце зараз аж надто пафосно прозвучало, "вхідна група". Періодично буваю на Трої на Маяковського. І ніби не хрущі, але темні смердючі під'їзди, шприци валяються на сходах. На цьому фоні навіть аркадівські панельки - як елітка. Єдиний плюс Трої - відносно не така щільна забудова
Чтоб быть полностью объективным можно согласиться, что дворы очень большие и зелёные, а квартиры хороших метражей даже по сегодняшним меркам.
Думал все мусоропроводы заварили, но нет, оказывается не все. Как только заходишь сразу чувствуется зловонный смрад. А потом работник ЖЭКа выгребает этот вахуй со всеми вытекающими как в прямом, так и в переносном смысле)
Интересно, почему в НЙ мусоропроводы никому не приходит в голову заваривать и они не смердят?
Может боксеру, прежде чем заваривать по всему городу мусоропроводы (даже там, где они не смердели), надо было съездить перенять опыт...или просто в Ютубе посмотреть?
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rjkz
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Додано: Вів 11 лип, 2023 17:18
Zebra написав: rjkz написав:
Только объемы строительства были огромны, на фоне депопуляции.
Депопуляцмя это миф, в Киеве до недавних пор росло как общее количество населения, так и группа покупателей.
Ню-ню, удачи в погоне за птицей лендлордского щастя.
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Додано: Вів 11 лип, 2023 17:30
Хомякоид написав: rjkz написав: барабашов написав:Хомякоид
Чем руководствовался при покупке? Что метр будет пять куе через пяток годков?
У него было ВО или он и с таблицей умножения не дружил?
В 2005-2007 условный маляр в Киеве зарабатывал столько, что белый воротничок средней рукив НЙ только икал.
А с той цены, что мне предлжили за "Ылитный АППС" в 2007 можно было в НЙ без всякого мортгиджа купить очень неплохую квартиру в очень неплохом районе.
Не ЦП локация, но и не Бронкс. Но половину цены возле ЦП можны было взять.
Знакомые тогда смотрели - 3 бедрум с милипиздрическими спальнями около 420 куе.
Только Киев обвалился и никогда больше не вышел на отметку 2008 года, а НЙ притормозил на пару лет и рванул дальще.
Не поделитесь цифрами и метражом, можно в личку.
Аж интерсно стало.
ЛС, примерно 70м2.
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Додано: Вів 11 лип, 2023 17:33
Hotab написав: BIGor написав: Hotab написав:Zebra
, але відносно квадратних метрів, треба мати в умі, що вимираюче старша покоління залишає і залишатиме спадкові квадратні метри переважно в провінції (озирніться, де живуть батьки ваших знайомих навколо?) . А ці метри , особливо в глухих селах, мало кому цікаві.
А в Києві що термінатори живуть?
Просто порівняйте (ясно що на око) середній вік киян, і середній вік села на Чернігівщині, де залишилось 30 хат з дідами і бабусями. Села майже всі такі. Невеликі містечка - теж молодь в міста чухнула , хто міг. Тому мабуть ви самі розумієте, якого житла буде успадковуватися більше.
А вірніше, таке житло буде переходити з категорії «житло» в категорію «покинута хата».
Муха всі не викупить. А таких поціновувачів небагато.
Надо просто понимать, что покорять Киев ехали "молодые и амбициозные", а селах оставались "старые и инертные". СЕйчас вектор сместился в забугорье, Киев уже не единственный центр притяжения, а в селах уже выезжать некому.
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Додано: Вів 11 лип, 2023 17:39
fox767676 написав: hume написав:
сталинке на Киквидзе
А на что менять сталинку на Киквидзе, если нет адекватной доплаты на НовоЛипки и тем более на клубные дома Мичурина-Болсуновской ?
Киквидзе тоже разная, конец улицы с общагами дорожного института то ещё место, а вот начало в общем неплохо, много инфраструктуры появилось с появлением новолипок, во дворах зелень, людей вообще не видно.
Все зависит от состояния дома и от целей которые преследует человек. Я был в относительно неплохом доме, если сравнивать с ровесниками. Не знаю как там в этих домах с коммуникациями, но метраж довольно приемлемый. Если решите отремонтировать что-то общее есть стойкое ощущение, что делать это будете вы один. И самое главное это внешний вид парадного, которое было намного приятнее панельки на Трое, хотя между ними разница лет в 25-30.
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Додано: Вів 11 лип, 2023 17:42
rjkz написав:
Интересно, почему в НЙ мусоропроводы никому не приходит в голову заваривать и они не смердят?
Может боксеру, прежде чем заваривать по всему городу мусоропроводы (даже там, где они не смердели), надо было съездить перенять опыт...или просто в Ютубе посмотреть?
Какая коммуналка в НЙ? В среднем
Сомневаюсь, что за коммуналку в обычной жэковской панельке можно держать мусоропровод в надлежащем состоянии.
Меня всегда интересовало доплачивают ли дворникам, чтоб собирать весь этот мусор и везти в бак.
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Додано: Вів 11 лип, 2023 18:05
beee написав: uaprofi написав: cherchiltank написав:
Я скажу просто - хто у 2007 мав 80 тис долярів і закопав під вишнею - більш щасливий ніж той хто має зараз хрущ однокімнатний який ще треба продати)
сейчас можно откопать и взять три
хруща
я купил в хоффман за 100 куе 80 м2. ремонт 50 куе. через 5 лет продал за 250 куе.
в 2017 купил ФК за 72 куе. ремонт 30 куе. сегодня он стоит 200.
династия. купил за 70 куе. ремонт 30 куе. сегодня она 180.
що черговий раз доводить, що гроші роблять гроші. так що дійсно, якщо бідний - то не лізь
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Додано: Вів 11 лип, 2023 18:09
hume написав: fox767676 написав: hume написав:
сталинке на Киквидзе
А на что менять сталинку на Киквидзе, если нет адекватной доплаты на НовоЛипки и тем более на клубные дома Мичурина-Болсуновской ?
Киквидзе тоже разная, конец улицы с общагами дорожного института то ещё место, а вот начало в общем неплохо, много инфраструктуры появилось с появлением новолипок, во дворах зелень, людей вообще не видно.
Все зависит от состояния дома и от целей которые преследует человек. Я был в относительно неплохом доме, если сравнивать с ровесниками. Не знаю как там в этих домах с коммуникациями, но метраж довольно приемлемый. Если решите отремонтировать что-то общее есть стойкое ощущение, что делать это будете вы один. И самое главное это внешний вид парадного, которое было намного приятнее панельки на Трое, хотя между ними разница лет в 25-30.
Так и я пр то. Со сталинки в квартале Киквидзе-Подвысоцкого в бюджетный новострой я бы не поехал. Проще инвестировать в ремонт в т.ч коммуникаций,
чем мучительно адаптироваться к реалиям условного ПОХа. Одни только инвестиции в озеленение двора возвратся лет через 10 в лучшем случае.
Ну и в домах 50-60х по-моему уже почти не осталось первоначальных жильцов, средний воозраст посвежей чем в домах 70-80х.
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