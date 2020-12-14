Додано: Вів 11 лип, 2023 17:39

fox767676 написав: hume написав: сталинке на Киквидзе сталинке на Киквидзе



А на что менять сталинку на Киквидзе, если нет адекватной доплаты на НовоЛипки и тем более на клубные дома Мичурина-Болсуновской ? А на что менять сталинку на Киквидзе, если нет адекватной доплаты на НовоЛипки и тем более на клубные дома Мичурина-Болсуновской ?

Киквидзе тоже разная, конец улицы с общагами дорожного института то ещё место, а вот начало в общем неплохо, много инфраструктуры появилось с появлением новолипок, во дворах зелень, людей вообще не видно.Все зависит от состояния дома и от целей которые преследует человек. Я был в относительно неплохом доме, если сравнивать с ровесниками. Не знаю как там в этих домах с коммуникациями, но метраж довольно приемлемый. Если решите отремонтировать что-то общее есть стойкое ощущение, что делать это будете вы один. И самое главное это внешний вид парадного, которое было намного приятнее панельки на Трое, хотя между ними разница лет в 25-30.