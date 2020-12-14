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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 11 лип, 2023 18:32
vitaliiangel написав: hume написав:
Меня всегда интересовало доплачивают ли дворникам, чтоб собирать весь этот мусор и везти в бак.
у нас в осбб это входит в обязанности. причем на его пути лабиринт из напаркованных авто. но мимо кассы никто мусор не кидает, недавно кинули окурок, по камерам сразу же нашли кто.
У вас в новом доме есть мусоропровод, или дом не новый? В домах построенных после 00 очень редко можно такое встретить.
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Додано: Вів 11 лип, 2023 18:36
hume написав: vitaliiangel написав: hume написав:
Меня всегда интересовало доплачивают ли дворникам, чтоб собирать весь этот мусор и везти в бак.
у нас в осбб это входит в обязанности. причем на его пути лабиринт из напаркованных авто. но мимо кассы никто мусор не кидает, недавно кинули окурок, по камерам сразу же нашли кто.
У вас в новом доме есть мусоропровод, или дом не новый? В домах построенных после 00 очень редко можно такое встретить.
у меня 5ти этажка 2011г. мусопровода нет. но контейнеры надо возить через всю территорию, из за напаркованных авто мусоровоз заехать во двор не может. Вот дворник возит каждый день. чтобы не успевало завоняться, особенно летом.
соряньте я уже позже понял о какой куче мусора у вас шла речь) того что возле парадной.
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Додано: Вів 11 лип, 2023 19:41
rjkz написав:
Интересно, почему в НЙ мусоропроводы никому не приходит в голову заваривать и они не смердят?
Може тому, що за їх обслуговування ЦА платити не готова. А за ті пару грн з м2 на обслуговування (на які у половини ще й пільги) хіба що двірника можна оплатити.
hume написав:
В домах построенных после 00 очень редко можно такое встретить.
Насправді є, але не бачив, щоб були діючі - приміщення де сміттєпровід просто закриті.
І якщо чесно, мені не дуже зрозумілий їх сенс. От хоч би й в НЙ. У адекватних людей сміття не перетворюється на проект розвитку нових цивілізацій, з мішком спуститися ліфтом проблеми немає і нікому не заважає. Нікому не треба порпатися в смітті від сміттєпровода і доправляти його до баків.
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Додано: Вів 11 лип, 2023 19:44
Проектирование мусоро точек (
) - имхо, большое искусство.
Справляться с этим начали не так давно . наземные помещения в минимализме, с контролем доступа от бомжей, с сортировкой. В Яр Граде, мусоросборники подземные, а мусоровоз заезжает с паркинга бесшумно.
В Европе комнаты для мусора - с вентиляцией, с замками, камерами, идеальной чистотой и обязательной сортировкой.
Но никаких мусоропроводов
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Додано: Вів 11 лип, 2023 19:47
vitaliiangel написав:
но контейнеры надо возить через всю территорию, из за напаркованных авто мусоровоз заехать во двор не может.
А пожежна в разі чого? Швидка?
Щось ви почали антирекламу ірпінському благодєнствію робити, на вас не схоже
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