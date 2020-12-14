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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 11 лип, 2023 18:32
vitaliiangel написав: hume написав:
Меня всегда интересовало доплачивают ли дворникам, чтоб собирать весь этот мусор и везти в бак.
у нас в осбб это входит в обязанности. причем на его пути лабиринт из напаркованных авто. но мимо кассы никто мусор не кидает, недавно кинули окурок, по камерам сразу же нашли кто.
У вас в новом доме есть мусоропровод, или дом не новый? В домах построенных после 00 очень редко можно такое встретить.
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Додано: Вів 11 лип, 2023 18:36
hume написав: vitaliiangel написав: hume написав:
Меня всегда интересовало доплачивают ли дворникам, чтоб собирать весь этот мусор и везти в бак.
у нас в осбб это входит в обязанности. причем на его пути лабиринт из напаркованных авто. но мимо кассы никто мусор не кидает, недавно кинули окурок, по камерам сразу же нашли кто.
У вас в новом доме есть мусоропровод, или дом не новый? В домах построенных после 00 очень редко можно такое встретить.
у меня 5ти этажка 2011г. мусопровода нет. но контейнеры надо возить через всю территорию, из за напаркованных авто мусоровоз заехать во двор не может. Вот дворник возит каждый день. чтобы не успевало завоняться, особенно летом.
соряньте я уже позже понял о какой куче мусора у вас шла речь) того что возле парадной.
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Додано: Вів 11 лип, 2023 19:41
rjkz написав:
Интересно, почему в НЙ мусоропроводы никому не приходит в голову заваривать и они не смердят?
Може тому, що за їх обслуговування ЦА платити не готова. А за ті пару грн з м2 на обслуговування (на які у половини ще й пільги) хіба що двірника можна оплатити.
hume написав:
В домах построенных после 00 очень редко можно такое встретить.
Насправді є, але не бачив, щоб були діючі - приміщення де сміттєпровід просто закриті.
І якщо чесно, мені не дуже зрозумілий їх сенс. От хоч би й в НЙ. У адекватних людей сміття не перетворюється на проект розвитку нових цивілізацій, з мішком спуститися ліфтом проблеми немає і нікому не заважає. Нікому не треба порпатися в смітті від сміттєпровода і доправляти його до баків.
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Додано: Вів 11 лип, 2023 19:44
Проектирование мусоро точек (
) - имхо, большое искусство.
Справляться с этим начали не так давно . наземные помещения в минимализме, с контролем доступа от бомжей, с сортировкой. В Яр Граде, мусоросборники подземные, а мусоровоз заезжает с паркинга бесшумно.
В Европе комнаты для мусора - с вентиляцией, с замками, камерами, идеальной чистотой и обязательной сортировкой.
Но никаких мусоропроводов
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Додано: Вів 11 лип, 2023 19:47
vitaliiangel написав:
но контейнеры надо возить через всю территорию, из за напаркованных авто мусоровоз заехать во двор не может.
А пожежна в разі чого? Швидка?
Щось ви почали антирекламу ірпінському благодєнствію робити, на вас не схоже
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Додано: Вів 11 лип, 2023 19:55
Проблема решается только перемещением машин в паркинг. Для этого нужно его наличие. Сегодня ЖК класса комфорт строят их наземными. Это даёт возможность нормально построить ландшафт и благоустройство, проезды и пешеходные зоны
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Додано: Вів 11 лип, 2023 19:56
Faceless написав: vitaliiangel написав:
но контейнеры надо возить через всю территорию, из за напаркованных авто мусоровоз заехать во двор не может.
А пожежна в разі чого? Швидка?
Щось ви почали антирекламу ірпінському благодєнствію робити, на вас не схоже
Если ирпенские машины создают в Киеве пробки, представляете шо что они создают на парковках в Ирпене когда возвращаются?
beee написав:
Проблема решается только перемещением машин в паркинг. Для этого нужно его наличие
на расстоянии 300 метров от меня 4 (или5) подземных паркингов. Паркоместо от 15куе. 1к квартира не в цоколе 30-40куе. Решение не наблюдаю. Запарковано вообще всё
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Додано: Вів 11 лип, 2023 20:03
vitaliiangel написав:
Если ирпенские машины создают в Киеве пробки, что они создают в Ирпене когда возвращаются?
Це взагалі то в інтересах власників квартир - забезпечити як мінімум можливість пожежним, медикам без перешкод добратися до будинку, ну й сміттєвозу відповідно.
vitaliiangel написав:
на расстоянии 300 метров от меня 4 подземных паркинга. Паркоместо 15куе.
1к квартира не в цоколе 30-40куе.
Їх якби можна й орендувати. Чи вони взагалі нерозпродані і порожні?
vitaliiangel написав:
Решение не наблюдаю. Запарковано вообще всё
Вирішується колективно (через ОСББ чи що там замість нього) - стовпчики-обмежувачі, що унеможливлюють парковку у дворі
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Додано: Вів 11 лип, 2023 20:10
Faceless написав:
Їх якби можна й орендувати. Чи вони взагалі нерозпродані і порожні?
наполовину пустые это точно. В аренду видел 3тыс грн возле сильпо.
Faceless написав:
Це взагалі то в інтересах власників квартир - забезпечити як мінімум можливість пожежним, медикам без перешкод добратися до будинку, ну й сміттєвозу відповідно.
это 1я проблема моего осбб. действует джентельменское правило 1квартира = 1авто во дворе. Потому что уже по 2 авто многие прикупили. Двор без авто относительно новый тренд, пару жк знаю где такое есть. Медики не прорвутся, калитка на замке и дверь в парадную тоже на магнитном замке. Зато ворота можно открыть звонком по телефону.
Faceless написав:
Вирішується колективно (через ОСББ чи що там замість нього) - стовпчики-обмежувачі, що унеможливлюють парковку у дворі
землю передали городу потому что были скандалы, одна захотела огород под окном, другие начали столбить за собой места, посчитали дешевле отдать городу, чем с каждым долбо...ом судиться. осбб уже ничего не решает. Чуть что вызывается полиция. При этом город разрешил поставить вокруг жк кованный забор.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Вів 11 лип, 2023 20:19, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Вів 11 лип, 2023 20:14
Faceless написав:
Насправді є, але не бачив, щоб були діючі - приміщення де сміттєпровід просто закриті.
І якщо чесно, мені не дуже зрозумілий їх сенс. От хоч би й в НЙ. У адекватних людей сміття не перетворюється на проект розвитку нових цивілізацій, з мішком спуститися ліфтом проблеми немає і нікому не заважає. Нікому не треба порпатися в смітті від сміттєпровода і доправляти його до баків.
Согласно дбн в проектной документации мусоропровод обязан быть, без него нельзя пройти экспертизу для получения разрешения. Соотв при сдаче дома этот же мусоропровод обязан быть как и в проекте, иначе отклонение со словами приходите когда построите.
Однажды обращались в минрегионбуд,чтоб разрешили не делать, но они попросили 50% от стоимости этого самого мусоропровода с непонятными гарантиями по сдаче дома, сразу были посланы.
Востаннє редагувалось hume
в Вів 11 лип, 2023 20:18, всього редагувалось 1 раз.
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