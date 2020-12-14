Додано: Вів 11 лип, 2023 20:10

Faceless написав: Їх якби можна й орендувати. Чи вони взагалі нерозпродані і порожні? Їх якби можна й орендувати. Чи вони взагалі нерозпродані і порожні?

Faceless написав: Це взагалі то в інтересах власників квартир - забезпечити як мінімум можливість пожежним, медикам без перешкод добратися до будинку, ну й сміттєвозу відповідно. Це взагалі то в інтересах власників квартир - забезпечити як мінімум можливість пожежним, медикам без перешкод добратися до будинку, ну й сміттєвозу відповідно.

Faceless написав: Вирішується колективно (через ОСББ чи що там замість нього) - стовпчики-обмежувачі, що унеможливлюють парковку у дворі Вирішується колективно (через ОСББ чи що там замість нього) - стовпчики-обмежувачі, що унеможливлюють парковку у дворі

наполовину пустые это точно. В аренду видел 3тыс грн возле сильпо.это 1я проблема моего осбб. действует джентельменское правило 1квартира = 1авто во дворе. Потому что уже по 2 авто многие прикупили. Двор без авто относительно новый тренд, пару жк знаю где такое есть. Медики не прорвутся, калитка на замке и дверь в парадную тоже на магнитном замке. Зато ворота можно открыть звонком по телефону.землю передали городу потому что были скандалы, одна захотела огород под окном, другие начали столбить за собой места, посчитали дешевле отдать городу, чем с каждым долбо...ом судиться. осбб уже ничего не решает. Чуть что вызывается полиция. При этом город разрешил поставить вокруг жк кованный забор.