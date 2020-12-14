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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1103711038110391104011041>
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 20:16

  vitaliiangel написав:на расстоянии 300 метров от меня 4 (или5) подземных паркингов. Паркоместо от 15куе. 1к квартира не в цоколе 30-40куе. Решение не наблюдаю. Запарковано вообще всё

Для Ирпеня стоимость паркоместа довольно странная.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 20:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

В Германии давно єту проблему решили, лет так 50 назад, имею в виду Западной.
Двор вообще без машин, паркинг подземній, лифт в паркинг.
В Украине только сейчас начали мучительно к єтому приходить.
У меня в Виннице именно так.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 20:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliiangel написав:наполовину пустые это точно. В аренду видел 3тыс грн возле сильпо.

Якось нелогічно. У нас оренда від 1000 грн + комунальні в наземному, в підземному суттєво дорожче
  vitaliiangel написав:это 1я проблема моего осбб. действует правило 1квартира = 1авто во дворе. Потому что уже по 2 авто многие прикупили. Двор без авто относительно новый тренд, пару жк знаю где такое есть. Медики не прорвутся, калитка на замке и дверь в парадную тоже на магнитном замке. Зато ворота можно открыть звонком по телефону.
  vitaliiangel написав:При этом город разрешил поставить вокруг жк кованный забор.

Тобто територію закриту зробили, було б бажання - то на тій же закритій території обмежили і кількість авто
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 20:21

  hume написав:
  vitaliiangel написав:на расстоянии 300 метров от меня 4 (или5) подземных паркингов. Паркоместо от 15куе. 1к квартира не в цоколе 30-40куе. Решение не наблюдаю. Запарковано вообще всё

Для Ирпеня стоимость паркоместа довольно странная.

чем больше проблема, тем выше цена её решения.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 20:21

  Хомякоид написав:В Германии давно єту проблему решили, оет так 50 назад, имею в виду Западной.
Двор вообще без машин, паркинг подземній, лифт в паркинг.
В Украине только сейчас начали мучительно к єтому приходить.
У меня в Виннице именно так.

В Украине начали отходить от этого :mrgreen: и начинают возвращаться к отдельностоящим паркингам в комфорте. Езжу иногда мимо галактики, количество авто в многоэтажном открытом паркинге пропорционально этажу, чем выше, тем меньше. А во дворе и на тротуаре просто ад, хорошо,что не заезжают на тротуары во дворе. Хотя вечером там не был, был только днём. По самой улице эвакуаторы работают очень интенсивно, поэтому все щимятся на тротуар и во двор.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 20:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  hume написав:А во дворе и на тротуаре просто ад, хорошо,что не заезжают на тротуары в самом дворе.

Двір там закритий для авто. Жопа там де є заїзд, і то - поставили стовпчики, порозганяли частково машини, щоб сміттєвоз чи пожежна могли проїхати.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 20:26

  beee написав:
  uaprofi написав:
  cherchiltank написав:Я скажу просто - хто у 2007 мав 80 тис долярів і закопав під вишнею - більш щасливий ніж той хто має зараз хрущ однокімнатний який ще треба продати)


сейчас можно откопать и взять три хруща


я купил в хоффман за 100 куе 80 м2. ремонт 50 куе. через 5 лет продал за 250 куе.
в 2017 купил ФК за 72 куе. ремонт 30 куе. сегодня он стоит 200.
династия. купил за 70 куе. ремонт 30 куе. сегодня она 180.

как говорится, не твоё - не лезь)

Шо Династія, що фк - стільки не коштують, вони коштують стільки скільки покупець готовий віддати а продавець продати - все що ви озвучили висить на олх півтора року, і нах нікому не потрібне
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 20:28

  hume написав:
  vitaliiangel написав:на расстоянии 300 метров от меня 4 (или5) подземных паркингов. Паркоместо от 15куе. 1к квартира не в цоколе 30-40куе. Решение не наблюдаю. Запарковано вообще всё

Для Ирпеня стоимость паркоместа довольно странная.

В броварах 12 тисяч баксів - паркінг багатоетапний наземний, підземний - 14
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 20:34

  Faceless написав:Тобто територію закриту зробили, було б бажання - то на тій же закритій території обмежили і кількість авто
это как домино. я когда-то приехал после 12 ночи, во дворе всё было занято, ездил 3 круга вокруг квартала искал куда кинуть авто. А представьте уменьшили парковку ещё на 15 авто, те кто приезжает позже, места себе уже не находит (вокруг квартала паркуются бампер в бампер) а тут во дворе целых 15 свободных мест. Скандал. А так кто недоволен посылают в мэрию, а мэр говорит разбирайтесь сами. Статус кво.
  Faceless написав:Якось нелогічно. У нас оренда від 1000 грн + комунальні в наземному, в підземному суттєво дорожче
они непроданные, а застройщики в аренду не сдают. хз почему. Наверное некому заниматься или деньги не нужны.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 11 лип, 2023 20:38, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 20:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Всі будинки (ну мабуть крім тетрісів) старішають за 10-20 років починається з неплатежів по квартплаті та осбб, старішання контингенту, зношення ремонту мопів- особливо коли половину будинку займають орендарі, орендодавці типу там не живуть і не платять ні за що - вже стикався з цим по 3 своїм будинкам, всі на крутих тачках а по 500 грн на шлагбаума ремонт скинулася лише 4 частина)
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