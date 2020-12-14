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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 11 лип, 2023 20:39
vitaliiangel написав: Faceless написав:
Тобто територію закриту зробили, було б бажання - то на тій же закритій території обмежили і кількість авто
это как домино. я когда-то приехал после 12 ночи, во дворе всё было занято, ездил 3 круга вокруг квартала искал куда кинуть авто. А представьте уменьшили парковку ещё на 15 авто, те кто приезжает позже, места себе уже не находит (вокруг квартала паркуются бампер в бампер) а тут во дворе целых 15 свободных мест. Скандал. А так кто недоволен посылают в мэрию, а мэр говорит разбирайтесь сами. Статус кво.
Тут тільки вольовим рішенням серед ОСББ, ігноруючи скандалістів. Хто місце не знайшов орендує чи купує паркомісце чи ставить в сусідньому кварталі.
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Додано: Вів 11 лип, 2023 20:41
Faceless написав:
Тут тільки вольовим рішенням серед ОСББ, ігноруючи скандалістів. Хто місце не знайшов орендує чи купує паркомісце чи ставить в сусідньому кварталі.
управитель старается чтобы все были довольны. 24тыс грн дороге не валяются (его зарплата с 2022г). Учитывая как быстро турнули предыдущего. А работа не пыльная.
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Додано: Вів 11 лип, 2023 20:43
adeges написав: beee написав:
я купил в хоффман за 100 куе 80 м2. ремонт 50 куе. через 5 лет продал за 250 куе.
в 2017 купил ФК за 72 куе. ремонт 30 куе. сегодня он стоит 200.
династия. купил за 70 куе. ремонт 30 куе. сегодня она 180.
що черговий раз доводить, що гроші роблять гроші. так що дійсно, якщо бідний - то не лізь
Важлива точка входу, Макс наприклад з грошима зробив два полтоса. Серж теж влетів, хоча деякі відговорювали купляти на хаях.
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Додано: Вів 11 лип, 2023 20:43
cherchiltank написав:
Шо Династія, що фк - стільки не коштують, вони коштують стільки скільки покупець готовий віддати а продавець продати - все що ви озвучили висить на олх півтора року, і нах нікому не потрібне
Сам был скептически настроен насчёт династии но побывав в гостях был приятно удивлен. Особенно удивился когда увидел три лифта на 4 квартиры в одной из невысоких секций. Правда серьезный квест с парковкой, тяжело найти место даже вне комплекса, плотно всё.
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Додано: Вів 11 лип, 2023 20:48
cherchiltank написав:
Всі будинки (ну мабуть крім тетрісів) старішають за 10-20 років починається з неплатежів по квартплаті та осбб, старішання контингенту, зношення ремонту мопів- особливо коли половину будинку займають орендарі, орендодавці типу там не живуть і не платять ні за що - вже стикався з цим по 3 своїм будинкам, всі на крутих тачках а по 500 грн на шлагбаума ремонт скинулася лише 4 частина)
Все зависит от управляющей компании. Но чтоб прям за 10 лет ушатать дом это вряд ли. Исключение составляют дома типа Позняки 4а, где в одном парадном 300 квартир, там справились намного быстрее 10 лет
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Додано: Вів 11 лип, 2023 20:49
Хомякоид написав:
От заебись жить, каждій мудак в 12 ночи начинает нарезать круги вокруг дома в надежде втиснуть свой корч куда нибудь.
Так как авто в Украине проходит ТО только формально, то второй третий корч бздит неистово в потугах найти себе стоянку.
В 12 ночи к дому можно не подъезжать, мест нет с 19
где то дальше по улице
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Додано: Вів 11 лип, 2023 20:54
Хомякоид написав:
В Германии давно єту проблему решили, лет так 50 назад, имею в виду Западной.
Двор вообще без машин, паркинг подземній, лифт в паркинг.
В Украине только сейчас начали мучительно к єтому приходить.
У меня в Виннице именно так.
Экстраполировать стандарты жилья Западной Европы на реально депрессивную периферию, в винницкой области не очень умно. А покупать так тем более.., особенно в такое суровое время. А то и вовсе останетесь с бесперспективным будущим недостроем в епенях облцентра. Хуже инвестиции ведь не придумаешь. Неужели в гермашке (где вы постоянно живёте и работаете) спустя годы "заробитчанства", даже старый фонд вам не светит в ипотеку?
P.S. Чабанчики досками забили уже или за коммуналь будете сдавать?
Востаннє редагувалось roberto dark
в Вів 11 лип, 2023 20:59, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 11 лип, 2023 20:54
hume написав: Хомякоид написав:
От заебись жить, каждій мудак в 12 ночи начинает нарезать круги вокруг дома в надежде втиснуть свой корч куда нибудь.
Так как авто в Украине проходит ТО только формально, то второй третий корч бздит неистово в потугах найти себе стоянку.
В 12 ночи к дому можно не подъезжать, мест нет с 19
где то дальше по улице
Там паркінг коштував відносно недорого. Ну і відбивається він, як з‘ясувалось за одну ніч. Сорі за чорний гумор.
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gonchik74
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Додано: Вів 11 лип, 2023 20:57
hume написав: cherchiltank написав:
Шо Династія, що фк - стільки не коштують, вони коштують стільки скільки покупець готовий віддати а продавець продати - все що ви озвучили висить на олх півтора року, і нах нікому не потрібне
Сам был скептически настроен насчёт династии но побывав в гостях был приятно удивлен. Особенно удивился когда увидел три лифта на 4 квартиры в одной из невысоких секций. Правда серьезный квест с парковкой, тяжело найти место даже вне комплекса, плотно всё.
Эти ЖК устаревшие уже на этапе проектирования.
В Ковальской и Кгс сидели старые ГАПы, рисуют эркеры, маленькие кухни, зелёные фасады.
Тем не менее, построенные они добротно.
династия на этапе сдачи в эксплуатацию стоила дёшево. Однуха 46 куе. 2к 65 куе. Через 2 года стоимость выросла вдвое.
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Додано: Вів 11 лип, 2023 21:04
gonchik74 написав:
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Там паркінг коштував відносно недорого. Ну і відбивається він, як з‘ясувалось за одну ніч. Сорі за чорний гумор.
Ага, мне рассказывали, аренда в два раза дороже среднего по Киеву
мест нет и не предвидятся
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