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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11038110391104011041
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 21:05

  hume написав:
  cherchiltank написав:Шо Династія, що фк - стільки не коштують, вони коштують стільки скільки покупець готовий віддати а продавець продати - все що ви озвучили висить на олх півтора року, і нах нікому не потрібне

Сам был скептически настроен насчёт династии но побывав в гостях был приятно удивлен. Особенно удивился когда увидел три лифта на 4 квартиры в одной из невысоких секций. Правда серьезный квест с парковкой, тяжело найти место даже вне комплекса, плотно всё.

Дивлячись які ліфти - через пʼять років можливо працювати будуть два якщо Китай)
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 21:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

hume написав:
  cherchiltank написав:Всі будинки (ну мабуть крім тетрісів) старішають за 10-20 років починається з неплатежів по квартплаті та осбб, старішання контингенту, зношення ремонту мопів- особливо коли половину будинку займають орендарі, орендодавці типу там не живуть і не платять ні за що - вже стикався з цим по 3 своїм будинкам, всі на крутих тачках а по 500 грн на шлагбаума ремонт скинулася лише 4 частина)

Все зависит от управляющей компании. Но чтоб прям за 10 лет ушатать дом это вряд ли. Исключение составляют дома типа Позняки 4а, где в одном парадном 300 квартир, там справились намного быстрее 10 лет
Аркадівську панельку 2017 року вже ушатали
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 21:07

  hume написав:
  gonchik74 написав:[
Там паркінг коштував відносно недорого. Ну і відбивається він, як з‘ясувалось за одну ніч. Сорі за чорний гумор.

Ага, мне рассказывали, аренда в два раза дороже среднего по Киеву :mrgreen: мест нет и не предвидятся

Я купівлю мав на увазі на етапі інвестування.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 21:09

  cherchiltank написав:
  hume написав:
  cherchiltank написав:Шо Династія, що фк - стільки не коштують, вони коштують стільки скільки покупець готовий віддати а продавець продати - все що ви озвучили висить на олх півтора року, і нах нікому не потрібне

Сам был скептически настроен насчёт династии но побывав в гостях был приятно удивлен. Особенно удивился когда увидел три лифта на 4 квартиры в одной из невысоких секций. Правда серьезный квест с парковкой, тяжело найти место даже вне комплекса, плотно всё.

Дивлячись які ліфти - через пʼять років можливо працювати будуть два якщо Китай)

Mizui, чи якось так. Працюють три. До речі, 46 там коштувала однуха на 60 метрів.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 21:10

  roberto dark написав:
  Хомякоид написав:В Германии давно єту проблему решили, лет так 50 назад, имею в виду Западной.
Двор вообще без машин, паркинг подземній, лифт в паркинг.
В Украине только сейчас начали мучительно к єтому приходить.
У меня в Виннице именно так.

Экстраполировать стандарты жилья Западной Европы на реально депрессивную периферию, в винницкой области не очень умно. А покупать так тем более.., особенно в такое суровое время. А то и вовсе останетесь с бесперспективным будущим недостроем в епенях облцентра. Хуже инвестиции ведь не придумаешь. Неужели в гермашке (где вы постоянно живёте и работаете) спустя годы "заробитчанства", даже старый фонд вам не светит в ипотеку?
P.S. Чабанчики досками забили уже или за коммуналь будете сдавать?


У меня квартирко в престижном районе, с окнами на лес, с подземнім паркингом и лифтом в паркинг.
Трамвайчик с Швейцарии останавливаеться под домом.
Кстати Винница получила новую партию швейцарских трамвайчиков, уже поновее
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 21:11

  beee написав:Эти ЖК устаревшие уже на этапе проектирования.
В Ковальской и Кгс сидели старые ГАПы, рисуют эркеры, маленькие кухни, зелёные фасады.
Тем не менее, построенные они добротно.
династия на этапе сдачи в эксплуатацию стоила дёшево. Однуха 46 куе. 2к 65 куе. Через 2 года стоимость выросла вдвое.

Внешний вид однозначно попахивает прошлым. Планировки не смотрел, знакомые покупали с ремонтом поэтому 100% с перепланировкой. Две изолированные комнаты и кухня студио.

Касательно цены знаю от трибеки, он там брал вокруг 50 Куе за однуху + с видом вдаль, не в стену. Ну и знакомые с относительно нормальным ремонтом взяли за 120, метраж евро двушки до 100. Сомневаюсь, что её продавали с большим убытком, хотя по рассказам продавцам резко нужны были деньги.

Мне понравилась управляющая компания
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 21:20

  Faceless написав:Аркадівську панельку 2017 року вже ушатали

Опять же много квартир + пофигистическая управляющая, причем на управляющую я списываю 70%. В панельках аркады максимум до 200 квартир на свечку, если не ошибаюсь. За строителями никто не следит, они что хотят то и делают, половина в аренде,часть бизнеса осела на этажах и тд. Что можно говорить если строители "подрезают" несущие панели...

Я когда посидел 15 минут возле парадного одного из домов Позняки 4а прикинул, что двери дольше 2 минут не бывают закрытыми, как в вестибюле метро.

ПС
Меня в одном жк не пустили с бухтой кабеля через парадное, заставили идти и ждать лифт, который обслуживает строителей и паркинг, от управляющей реально очень многое зависит.
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