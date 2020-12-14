|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 11 лип, 2023 21:05
hume написав: cherchiltank написав:
Шо Династія, що фк - стільки не коштують, вони коштують стільки скільки покупець готовий віддати а продавець продати - все що ви озвучили висить на олх півтора року, і нах нікому не потрібне
Сам был скептически настроен насчёт династии но побывав в гостях был приятно удивлен. Особенно удивился когда увидел три лифта на 4 квартиры в одной из невысоких секций. Правда серьезный квест с парковкой, тяжело найти место даже вне комплекса, плотно всё.
Дивлячись які ліфти - через пʼять років можливо працювати будуть два якщо Китай)
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 344
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 98 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 лип, 2023 21:07
hume написав: cherchiltank написав:
Всі будинки (ну мабуть крім тетрісів) старішають за 10-20 років починається з неплатежів по квартплаті та осбб, старішання контингенту, зношення ремонту мопів- особливо коли половину будинку займають орендарі, орендодавці типу там не живуть і не платять ні за що - вже стикався з цим по 3 своїм будинкам, всі на крутих тачках а по 500 грн на шлагбаума ремонт скинулася лише 4 частина)
Все зависит от управляющей компании. Но чтоб прям за 10 лет ушатать дом это вряд ли. Исключение составляют дома типа Позняки 4а, где в одном парадном 300 квартир, там справились намного быстрее 10 лет
Аркадівську панельку 2017 року вже ушатали
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 33369
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1392 раз.
- Подякували: 7779 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: Вів 11 лип, 2023 21:07
hume написав: gonchik74 написав:
[
Там паркінг коштував відносно недорого. Ну і відбивається він, як з‘ясувалось за одну ніч. Сорі за чорний гумор.
Ага, мне рассказывали, аренда в два раза дороже среднего по Киеву
мест нет и не предвидятся
Я купівлю мав на увазі на етапі інвестування.
-
gonchik74
-
-
- Повідомлень: 335
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 лип, 2023 21:09
cherchiltank написав: hume написав: cherchiltank написав:
Шо Династія, що фк - стільки не коштують, вони коштують стільки скільки покупець готовий віддати а продавець продати - все що ви озвучили висить на олх півтора року, і нах нікому не потрібне
Сам был скептически настроен насчёт династии но побывав в гостях был приятно удивлен. Особенно удивился когда увидел три лифта на 4 квартиры в одной из невысоких секций. Правда серьезный квест с парковкой, тяжело найти место даже вне комплекса, плотно всё.
Дивлячись які ліфти - через пʼять років можливо працювати будуть два якщо Китай)
Mizui, чи якось так. Працюють три. До речі, 46 там коштувала однуха на 60 метрів.
-
gonchik74
-
-
- Повідомлень: 335
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 лип, 2023 21:10
roberto dark написав: Хомякоид написав:
В Германии давно єту проблему решили, лет так 50 назад, имею в виду Западной.
Двор вообще без машин, паркинг подземній, лифт в паркинг.
В Украине только сейчас начали мучительно к єтому приходить.
У меня в Виннице именно так.
Экстраполировать стандарты жилья Западной Европы на реально депрессивную периферию, в винницкой области не очень умно. А покупать так тем более.., особенно в такое суровое время. А то и вовсе останетесь с бесперспективным будущим недостроем в епенях облцентра. Хуже инвестиции ведь не придумаешь. Неужели в гермашке (где вы постоянно живёте и работаете) спустя годы "заробитчанства", даже старый фонд вам не светит в ипотеку?
P.S. Чабанчики досками забили уже или за коммуналь будете сдавать?
У меня квартирко в престижном районе, с окнами на лес, с подземнім паркингом и лифтом в паркинг.
Трамвайчик с Швейцарии останавливаеться под домом.
Кстати Винница получила новую партию швейцарских трамвайчиков, уже поновее
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 2298
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 2817 раз.
- Подякували: 364 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 11 лип, 2023 21:11
beee написав:
Эти ЖК устаревшие уже на этапе проектирования.
В Ковальской и Кгс сидели старые ГАПы, рисуют эркеры, маленькие кухни, зелёные фасады.
Тем не менее, построенные они добротно.
династия на этапе сдачи в эксплуатацию стоила дёшево. Однуха 46 куе. 2к 65 куе. Через 2 года стоимость выросла вдвое.
Внешний вид однозначно попахивает прошлым. Планировки не смотрел, знакомые покупали с ремонтом поэтому 100% с перепланировкой. Две изолированные комнаты и кухня студио.
Касательно цены знаю от трибеки, он там брал вокруг 50 Куе за однуху + с видом вдаль, не в стену. Ну и знакомые с относительно нормальным ремонтом взяли за 120, метраж евро двушки до 100. Сомневаюсь, что её продавали с большим убытком, хотя по рассказам продавцам резко нужны были деньги.
Мне понравилась управляющая компания
-
hume
-
-
- Повідомлень: 9032
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 932 раз.
- Подякували: 1829 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 11 лип, 2023 21:20
Faceless написав:
Аркадівську панельку 2017 року вже ушатали
Опять же много квартир + пофигистическая управляющая, причем на управляющую я списываю 70%. В панельках аркады максимум до 200 квартир на свечку, если не ошибаюсь. За строителями никто не следит, они что хотят то и делают, половина в аренде,часть бизнеса осела на этажах и тд. Что можно говорить если строители "подрезают" несущие панели...
Я когда посидел 15 минут возле парадного одного из домов Позняки 4а прикинул, что двери дольше 2 минут не бывают закрытыми, как в вестибюле метро.
ПС
Меня в одном жк не пустили с бухтой кабеля через парадное, заставили идти и ждать лифт, который обслуживает строителей и паркинг, от управляющей реально очень многое зависит.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 9032
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 932 раз.
- Подякували: 1829 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 11 лип, 2023 21:28
Хомякоид написав: roberto dark написав: Хомякоид написав:
В Германии давно єту проблему решили, лет так 50 назад, имею в виду Западной.
Двор вообще без машин, паркинг подземній, лифт в паркинг.
В Украине только сейчас начали мучительно к єтому приходить.
У меня в Виннице именно так.
Экстраполировать стандарты жилья Западной Европы на реально депрессивную периферию, в винницкой области не очень умно. А покупать так тем более.., особенно в такое суровое время. А то и вовсе останетесь с бесперспективным будущим недостроем в епенях облцентра. Хуже инвестиции ведь не придумаешь. Неужели в гермашке (где вы постоянно живёте и работаете) спустя годы "заробитчанства", даже старый фонд вам не светит в ипотеку?
P.S. Чабанчики досками забили уже или за коммуналь будете сдавать?
У меня квартирко в престижном районе, с окнами на лес, с подземнім паркингом и лифтом в паркинг.
Трамвайчик с Швейцарии останавливаеться под домом.
Кстати Винница получила новую партию швейцарских трамвайчиков, уже поновее
Вашему сказочному оптимизму и успіх позавидовать может. На какую целевую аудиторию, в такой стрёмной локации(для сдачи или перепродажи) рассчитана эта прелесть любопытно?
-
roberto dark
-
-
- Повідомлень: 1105
- З нами з: 04.06.19
- Подякував: 239 раз.
- Подякували: 252 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 лип, 2023 21:38
Mizui, чи якось так. Працюють три. До речі, 46 там коштувала однуха на 60 метрів.[/quote]
Мизуі це Китай)
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 344
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 98 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 лип, 2023 21:38
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 18266
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2167 раз.
- Подякували: 3104 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23877
|16175409
|
|
|1211
|5308612
|
|
|3
|5760
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|