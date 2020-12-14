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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11040110411104211043>
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 21:42

  hume написав:
  Faceless написав:Аркадівську панельку 2017 року вже ушатали

Опять же много квартир + пофигистическая управляющая, причем на управляющую я списываю 70%. В панельках аркады максимум до 200 квартир на свечку, если не ошибаюсь. За строителями никто не следит, они что хотят то и делают, половина в аренде,часть бизнеса осела на этажах и тд. Что можно говорить если строители "подрезают" несущие панели...

Я когда посидел 15 минут возле парадного одного из домов Позняки 4а прикинул, что двери дольше 2 минут не бывают закрытыми, как в вестибюле метро.

ПС
Меня в одном жк не пустили с бухтой кабеля через парадное, заставили идти и ждать лифт, который обслуживает строителей и паркинг, от управляющей реально очень многое зависит.

В мене три осбб - по одному за 5 років борг 3 млн грн (там правда осбб платить і за воду і електрику, прямих договорів нема) по другому тільки за квартплату - борг 900 тисяч, по другому два мільйони - теж квартплата) - десятки судів йдуть роками - на юристів осбб тратить 30-50 тисяч гривень у місяць,тому пофіг яке осбб, рано чи пізно частина перестає платити
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 21:43

  vitaliiangel написав:
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС покроет 45% всех потребностей Украины во время ее восстановлений до 2027 года. Вероятно, сумма будет составлять примерно 50 миллиардов евро в целом.
https://24tv.ua/economy/ru/finansovaja- ... a_n2339011

Це на мости та інфраструктуру, пересічні від цього отримають хєр з маслом
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 21:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  hume написав:В Украине начали отходить от этого и начинают возвращаться к отдельностоящим паркингам в комфорте. Езжу иногда мимо галактики, количество авто в многоэтажном открытом паркинге пропорционально этажу, чем выше, тем меньше. А во дворе и на тротуаре просто ад

уже давно доказано в ЖК Голосеевский(бизнес-класс?)
паркинг пустой, дворы с тротуарами запаркованы в хлам :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 21:56

  Хомякоид написав:В Германии давно єту проблему решили, лет так 50 назад, имею в виду Западной.
Двор вообще без машин, паркинг подземній, лифт в паркинг.
В Украине только сейчас начали мучительно к єтому приходить.
У меня в Виннице именно так.

писдеш...

это про гипсокартонную перегородку с соседней квартирой?
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 21:59

  Хомякоид написав:

У меня квартирко в престижном районе, с окнами на лес, с подземнім паркингом и лифтом в паркинг.
Трамвайчик с Швейцарии останавливаеться под домом.
Кстати Винница получила новую партию швейцарских трамвайчиков, уже поновее
[/quote]
Який ліс? Ліси за Сабаровим починаються. Біля вашого будинку - стародавній парк психлікарні ім. Ющенка та Будинку ветеранів. Значна частина м-ну Поділля, включно з вашим будинком, побудована на місці шикарного фруктового саду, плодами якого я ласував у дитинстві, коли гостював у рідної тітки (хрущик у 70 метрах від трамвайної зупинки). Краєвиди там, на гранітних схилах Південного Бугу біля лікарського кладовища, неймовірні. Гай біля річкової заплави, різнотрав"я, п"янкий запах, пташинні співи. До пляжу на великому озері - одна зупинка трамваєм/тролейбусом. Приємні спогади дитинства. Ваш вибір правильний.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 22:05

  Прохожий написав:
  Хомякоид написав:В Германии давно єту проблему решили, лет так 50 назад, имею в виду Западной.
Двор вообще без машин, паркинг подземній, лифт в паркинг.
В Украине только сейчас начали мучительно к єтому приходить.
У меня в Виннице именно так.

писдеш...

это про гипсокартонную перегородку с соседней квартирой?


Я в Германии уже 8 лет.
А ну напиши в каких местах ті біл в Германии ?

За Италию можешь не расказівать. Я тут єтих ціган заробитчан уже насмотрелся.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 22:07

  ihorkyiv написав:Який ліс? Ліси за Сабаровим починаються. Біля вашого будинку - стародавній парк психлікарні ім. Ющенка та Будинку ветеранів. Значна частина м-ну Поділля, включно з вашим будинком, побудована на місці шикарного фруктового саду, плодами якого я ласував у дитинстві, коли гостював у рідної тітки (хрущик у 70 метрах від трамвайної зупинки). Краєвиди там, на гранітних схилах Південного Бугу біля лікарського кладовища, неймовірні. Гай біля річкової заплави, різнотрав"я, п"янкий запах, пташинні співи. До пляжу на великому озері - одна зупинка трамваєм/тролейбусом. Приємні спогади дитинства. Ваш вибір правильний.


Ви помилились з місцем. Подумайте ще. :D
Востаннє редагувалось Хомякоид в Вів 11 лип, 2023 22:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 22:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  cherchiltank написав:В мене три осбб - по одному за 5 років борг 3 млн грн (там правда осбб платить і за воду і електрику, прямих договорів нема) по другому тільки за квартплату - борг 900 тисяч, по другому два мільйони - теж квартплата) - десятки судів йдуть роками - на юристів осбб тратить 30-50 тисяч гривень у місяць,тому пофіг яке осбб, рано чи пізно частина перестає платити

смотрю вы удивительно органичный в выборе объектов)))
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 22:13

  roberto dark написав: Вашему сказочному оптимизму и успіх позавидовать может. На какую целевую аудиторию, в такой стрёмной локации(для сдачи или перепродажи) рассчитана эта прелесть любопытно?



Глянул на дом рядом, локация хуже но в том же районе.
У меня трамвай под домом, там нужно идти 15 мин.
Два аналога за 12 и 12,5

Так что за аренду я спокоен. Закончиться война еще должно біть веселее :D
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 22:26

  hume написав:
  rjkz написав:
Интересно, почему в НЙ мусоропроводы никому не приходит в голову заваривать и они не смердят?
Может боксеру, прежде чем заваривать по всему городу мусоропроводы (даже там, где они не смердели), надо было съездить перенять опыт...или просто в Ютубе посмотреть?

Какая коммуналка в НЙ? В среднем
Сомневаюсь, что за коммуналку в обычной жэковской панельке можно держать мусоропровод в надлежащем состоянии.

Меня всегда интересовало доплачивают ли дворникам, чтоб собирать весь этот мусор и везти в бак.


Зависит от размера квартиры и того, что входит в гамбузный платеж, а что платит отдельно жилец.
Например, нормальная практика, что вообще все платежи платятся вместе, тн мейнтаненс. Тогда в него входит оплата ээ, газа, отопления, налоги, все коммунальные расходы, связанные с содержанием многоквартирного дома.
То есть, человек платит одну сумму и больше ничего (кроме телефон-ТВ-интернет, что каждый выбирает себе провайдера по вкусу и кошельку).
Для 1 бдрм - порядка 600+ долларов в месяц.
Из них примерно 30% - налог на недвижимость.
В стоимость мейнтаненса входит и раз в две недели обработка экстерминейтором чувствительных зон и работа внутри квартир, если у кого-то заводится "живность", не обязательно тараканы, но все насекомые или грызуны.
При этом, сам мусоропровод - кирпичная кладка, не бетонный. Наверху стоит вытяжной вентилятор. Насколько я знаю, если в мусоропроводе появляется запах, то внутри распыляют специальный состав, который убирает запахи на несколько лет.
Называют его энзимом (по аналогии с ферментом, наводит на мысль как оно работает).
rjkz
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