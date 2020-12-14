напомните коммуналку за 3к аппс-люкс и на этом закончим)))
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Додано: Вів 11 лип, 2023 22:36
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Вів 11 лип, 2023 22:42
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Спасибо за исчерпывающий ответ.
Сомневаюсь,что жители 9ти-16ти этажек готовы платить даже 10% от этой суммы. Учтем количество этажей и парадных и поймём, что проще их заварить и не размножать живность и зловония.
По большому счету одним домом советской застройки тяжело даже осбб создать, сугубо по финансовым вопросам.
Додано: Вів 11 лип, 2023 22:46
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Был в юните, будут достраивать начатое, думаю сугубо по причине имеющихся инвесторов, о дальнейших котлованах речь не идёт. Итого первая очередь + часть второй, то есть два дома первой очереди сданы, два дома второй очереди домучают с зиме - лету 24.
Новое никто начинать не будет, что и так обговаривалось.
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