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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11040110411104211043
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 22:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  rjkz написав:Для 1 бдрм - порядка 600+ долларов в месяц.

напомните коммуналку за 3к аппс-люкс и на этом закончим)))
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 22:42

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Спасибо за исчерпывающий ответ.

Сомневаюсь,что жители 9ти-16ти этажек готовы платить даже 10% от этой суммы. Учтем количество этажей и парадных и поймём, что проще их заварить и не размножать живность и зловония.

По большому счету одним домом советской застройки тяжело даже осбб создать, сугубо по финансовым вопросам.
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 22:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Был в юните, будут достраивать начатое, думаю сугубо по причине имеющихся инвесторов, о дальнейших котлованах речь не идёт. Итого первая очередь + часть второй, то есть два дома первой очереди сданы, два дома второй очереди домучают с зиме - лету 24.
Новое никто начинать не будет, что и так обговаривалось.
hume
 
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  #<1 ... 11040110411104211043
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