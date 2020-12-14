Додано: Сер 12 лип, 2023 01:24

Прохожий написав: rjkz написав: Для 1 бдрм - порядка 600+ долларов в месяц. Для 1 бдрм - порядка 600+ долларов в месяц.

напомните коммуналку за 3к аппс-люкс и на этом закончим))) напомните коммуналку за 3к аппс-люкс и на этом закончим)))

Тогда мы только начнем, но я не в курсе сколько сейчас коммуналка за АППС-М, оплачивают арендаторы, даже находясь все это время в забугорье (выехали за неделю до начала войны).Итак, с чего начнем?Может с того, сколько стоит в Украине отопление ( в 600+ баксов все это входит)Или начнем с того, что сравним МИНИМАЛЬНУЮ зп в НЙ со средней в Киеве?Или с того, что несмотря на строчку о дезинсекции и дератизации, никто никогда это не делает, а в НЙ раз в 2 недели.Или с того, что весь билдинг вымывается полностью 2 раза в неделю?Все этажи, лабби, ландри, входные двери (тут они везде стекляные) 2 раза в день.Из этого-же оплачивается садовник, который ухаживает за кучей растений вокруг дома.Из этих 600 треть идет на налоги.На что идут налоги? На отличную медицину (хоть многие ее ругают - сопли лечить не хотят), хорошие школы (младший ходит в элементари паблик скул рейтинг 8/10), старший, каюсь, пришлось в частную отдать, раз в неделю машины-метелки дороги чистят, зимой НА МУСОРНЫЕ ТРАКИ СТАВЯТ ОТВАЛ для уборки снега (а не как дыбииил боксер покупает снегоуборочные машины, которые тупо стоят весь год, но Киев - богатый город, куда НЙ до него).Так как? бум продолжать?Можем обсудить для разнообразия комуналь вашей виллы в Италии.