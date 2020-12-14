напомните коммуналку за 3к аппс-люкс и на этом закончим)))
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Додано: Вів 11 лип, 2023 22:36
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Вів 11 лип, 2023 22:42
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Спасибо за исчерпывающий ответ.
Сомневаюсь,что жители 9ти-16ти этажек готовы платить даже 10% от этой суммы. Учтем количество этажей и парадных и поймём, что проще их заварить и не размножать живность и зловония.
По большому счету одним домом советской застройки тяжело даже осбб создать, сугубо по финансовым вопросам.
Додано: Вів 11 лип, 2023 22:46
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Был в юните, будут достраивать начатое, думаю сугубо по причине имеющихся инвесторов, о дальнейших котлованах речь не идёт. Итого первая очередь + часть второй, то есть два дома первой очереди сданы, два дома второй очереди домучают с зиме - лету 24.
Новое никто начинать не будет, что и так обговаривалось.
Додано: Сер 12 лип, 2023 01:24
Тогда мы только начнем, но я не в курсе сколько сейчас коммуналка за АППС-М, оплачивают арендаторы, даже находясь все это время в забугорье (выехали за неделю до начала войны).
Итак, с чего начнем?
Может с того, сколько стоит в Украине отопление ( в 600+ баксов все это входит)
Или начнем с того, что сравним МИНИМАЛЬНУЮ зп в НЙ со средней в Киеве?
Или с того, что несмотря на строчку о дезинсекции и дератизации, никто никогда это не делает, а в НЙ раз в 2 недели.
Или с того, что весь билдинг вымывается полностью 2 раза в неделю?
Все этажи, лабби, ландри, входные двери (тут они везде стекляные) 2 раза в день.
Из этого-же оплачивается садовник, который ухаживает за кучей растений вокруг дома.
Из этих 600 треть идет на налоги.
На что идут налоги? На отличную медицину (хоть многие ее ругают - сопли лечить не хотят), хорошие школы (младший ходит в элементари паблик скул рейтинг 8/10), старший, каюсь, пришлось в частную отдать, раз в неделю машины-метелки дороги чистят, зимой НА МУСОРНЫЕ ТРАКИ СТАВЯТ ОТВАЛ для уборки снега (а не как дыбииил боксер покупает снегоуборочные машины, которые тупо стоят весь год, но Киев - богатый город, куда НЙ до него).
Так как? бум продолжать?
Можем обсудить для разнообразия комуналь вашей виллы в Италии.
Додано: Сер 12 лип, 2023 01:31
Я когда-то видел мукумент, в котором расписывалось за что начисляется плата за обслуживание. Дезинсекция и дератизация в нем была. Но этих работа никогда не было. Но в моем доме и до заваривания мусоропровода не было ни тараканов ни грызунов. ...Хотя нет, на парковке крысы были, на контейнерах с мусором тоже.
Но на этажах - ничего. Я за все годы не видел ни одного таракана в своем киевском доме. Но мусоропровод до боксера был, работал и не бздел.
Может с дворником повезло, может с ЖЭКом.
Ну и следует учесть, что все-таки в себестоимости киевской комунали не "сидит" нйская зарплата (напомню, 15 долларов вчас), поэтому надо как-то соотношение не буквально воспринимать.
Додано: Сер 12 лип, 2023 01:50
rjkz
Николай, мы всё таки поняли
В раю ананасы с форелью бесплатно
У меня сейчас кум, строитель как и ты, только подземный, шахтострой, готов за коммуналку за уанбедрум(это метров то сколько, 70?) из-за двух маленьких детей ж0пу на британский флаг рвать, да из-за военкомата проблема со старого места работы сдрыснуть, поэтому пока только подработки...
А за коммуналь АППСную ни слова, наверно ж там всё таки с отоплением 60+$ получается, а не 600+?
Так шо - "БАЙДЕН ВВЕДИ ВОЙСКА!!!" или как?
Додано: Сер 12 лип, 2023 01:54
Нормальні там обʼєкти, думаєте жорстка управляюча компанія зможе уникнути боргів та боротися з ними?) їй звісно простіше наприклад підняти тариф, ніж в осбб - де всі проти, але рано чи пізно перестають платити і їй)
Додано: Сер 12 лип, 2023 04:10
Я-ж сказал - не в курсе я сколько комуналь в АППСЕ.
Но не 60 баксов точно-ж.
Сколько зимой отопление, газ, горячая и холодная вода с люстричеством и обслуживанием у ВАС получается?
И в 600 еще долларов 200+ налогов сидит. Праперти такс.
И на воду и на газ и на ээ - по одному счетчику на дом.
Да, расчет приведен на 1 бедрум порядка 70 метров (гостинная+спальня).
Это для сравнения. У меня чуть больше площадь и не 1-бдрм.
Додано: Сер 12 лип, 2023 04:13
Вот поэтому лучше хороший ЖЭК или УК чем ОСББ, когда хочешь-нехочешь, но вынужден платить за того, кто не платит иначе отрубят ВСЕМ.
В случае с УК - УК разбирается с неплательщиком персонально.
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