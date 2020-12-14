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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11041110421104311044
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 07:45

  vitaliiangel написав:
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС покроет 45% всех потребностей Украины во время ее восстановлений до 2027 года. Вероятно, сумма будет составлять примерно 50 миллиардов евро в целом.
https://24tv.ua/economy/ru/finansovaja- ... a_n2339011

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