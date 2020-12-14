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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11041110421104311044
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 08:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

В мене тариф по одному осбб 10 грн метр вже років 5 - а в момент створення був 5 грн (коли доляр був теж 5 грн) - на зібраннях з метою підняти тариф - я думав що знаходжуся в богадільні- люди щиро вважають що відремонтувати ліфт та теплопункт коштує пара тисяч гривень а прибиральниця за 5 тисяч в місяць буде їм павутиння знімати в кутках)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 08:58

  cherchiltank написав:В мене тариф по одному осбб 10 грн метр вже років 5 - а в момент створення був 5 грн (коли доляр був теж 5 грн) - на зібраннях з метою підняти тариф - я думав що знаходжуся в богадільні- люди щиро вважають що відремонтувати ліфт та теплопункт коштує пара тисяч гривень а прибиральниця за 5 тисяч в місяць буде їм павутиння знімати в кутках)

пару лет назад уборщица сказала что хочет зарплату 8кгрн. все конечно возмутились, да как она смеет такие огромные суммы требовать с бедных жильцов, управитель предложил жильцам внести свои кандидатуры (включая себя лично) и чат приутих. Пришлось согласиться на её условия.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 09:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

rjkz написав:
  Прохожий написав:
  rjkz написав:Для 1 бдрм - порядка 600+ долларов в месяц.

напомните коммуналку за 3к аппс-люкс и на этом закончим)))


Тогда мы только начнем, но я не в курсе сколько сейчас коммуналка за АППС-М, оплачивают арендаторы, даже находясь все это время в забугорье (выехали за неделю до начала войны).
Итак, с чего начнем?
Может с того, сколько стоит в Украине отопление

Опалення в мене виходило 20-25 доларів.
Далі, все що ви перераховували - дезинсекція, дератизація, прибирання - те, що має входити в роботи з утримання будинку, разом утриманням сміттєпроводів і поточними ремонтами. Зараз це 3.14 грн за метр (там де ОСББ не встановило свій тариф). З умовно-середньої квартири в 60м2 це 188 грн, або 5 (п'ять) доларів. Так ще й купа пільговиків, і купа неплатників.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 09:14

  vitaliiangel написав:
  cherchiltank написав:В мене тариф по одному осбб 10 грн метр вже років 5 - а в момент створення був 5 грн (коли доляр був теж 5 грн) - на зібраннях з метою підняти тариф - я думав що знаходжуся в богадільні- люди щиро вважають що відремонтувати ліфт та теплопункт коштує пара тисяч гривень а прибиральниця за 5 тисяч в місяць буде їм павутиння знімати в кутках)

пару лет назад уборщица сказала что хочет зарплату 8кгрн. все конечно возмутились, да как она смеет такие огромные суммы требовать с бедных жильцов, управитель предложил жильцам внести свои кандидатуры (включая себя лично) и чат приутих. Пришлось согласиться на её условия.

На сколько знаю, у нас в ОСББ уборщица на минималке сидит. Народ, чот так возмущается, что не очень хорошо убирает. Меня с одной стороны подмывает написать в Чат, что хрен бы я за такие деньги работал, с другой не пишу, бо ещё квартплату поднимут. 😏
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 09:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

rjkz написав:
  hume написав:Спасибо за исчерпывающий ответ.

Сомневаюсь,что жители 9ти-16ти этажек готовы платить даже 10% от этой суммы. Учтем количество этажей и парадных и поймём, что проще их заварить и не размножать живность и зловония.

По большому счету одним домом советской застройки тяжело даже осбб создать, сугубо по финансовым вопросам.


Я когда-то видел мукумент, в котором расписывалось за что начисляется плата за обслуживание. Дезинсекция и дератизация в нем была. Но этих работа никогда не было. Но в моем доме и до заваривания мусоропровода не было ни тараканов ни грызунов. ...Хотя нет, на парковке крысы были, на контейнерах с мусором тоже.
Но на этажах - ничего. Я за все годы не видел ни одного таракана в своем киевском доме. Но мусоропровод до боксера был, работал и не бздел.
Может с дворником повезло, может с ЖЭКом.
Ну и следует учесть, что все-таки в себестоимости киевской комунали не "сидит" нйская зарплата (напомню, 15 долларов вчас), поэтому надо как-то соотношение не буквально воспринимать.


Думаю, дуже повезло з ЖЕКом, можливо на додачу з сусідами. Там де я колись орендував і працював сміттєпровід - це на поверсі виглядало, як труба посеред пірамідки підсохших органічних відходів.
Бо нереально за кілька баксів з квартири виконувати і поточні ремонти, і прибирати, і проводити дезинсекцію, дератизацію і все інше. Навіть з київськими зарплатами. Навіть з мінімалкою.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 09:19

  vitaliiangel написав:
  hume написав:Меня всегда интересовало доплачивают ли дворникам, чтоб собирать весь этот мусор и везти в бак.
у нас в осбб это входит в обязанности. причем на его пути лабиринт из напаркованных авто. но мимо кассы никто мусор не кидает, недавно кинули окурок, по камерам сразу же нашли кто.


Вчера на набережно-крещатиковской прямо посреди дороги лежал огромный мусорный пакет из бака, который похоже выпал из мусоровоза. Я так подозреваю никто его не убрал и его растянуло ветром. И более чем уверен, что никто камеры не подымал и мусорящих мусорщиков не искал и разъяснительной работы не проводил.
Про открытые решетки ливневок и новый мем от самого лучшего мэра думаю все тоже знают. Потому в Киеве по прежнему будут сносить исторические памятники архитектуры, на каждом освободившемся пятачке в центре будут лепить нахалстрои (привет Бродскому на Крещатике) и свечки, которые будут вешать на старую инфраструктуру. Ну и мэр конечно не при чем, потому что у него полномочий нема, а политическую волю уйти в отставку крепко сжали в кулак коррупционные потоки от безумной плеяды КП.
Так что да - буквально при нашей жизни к нам поедут туристы - смотреть на сталкеровские реалии в центре Европы.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 09:21

  vitaliiangel написав:
  cherchiltank написав:В мене тариф по одному осбб 10 грн метр вже років 5 - а в момент створення був 5 грн (коли доляр був теж 5 грн) - на зібраннях з метою підняти тариф - я думав що знаходжуся в богадільні- люди щиро вважають що відремонтувати ліфт та теплопункт коштує пара тисяч гривень а прибиральниця за 5 тисяч в місяць буде їм павутиння знімати в кутках)

пару лет назад уборщица сказала что хочет зарплату 8кгрн. все конечно возмутились, да как она смеет такие огромные суммы требовать с бедных жильцов, управитель предложил жильцам внести свои кандидатуры (включая себя лично) и чат приутих. Пришлось согласиться на её условия.

Більшість навіть не розуміє що з тих 5000 грн зарплати осбб ще платить єсв, пдфо та військовий збір - а половина взагалі вважає що домоуправитель повинен отримувати 10 тисяч зарплатні - і то багато, а так да - бажаючих серед мешканців працювати в осбб нема)
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 09:24

  vitaliiangel написав:
  cherchiltank написав:В мене тариф по одному осбб 10 грн метр вже років 5 - а в момент створення був 5 грн (коли доляр був теж 5 грн) - на зібраннях з метою підняти тариф - я думав що знаходжуся в богадільні- люди щиро вважають що відремонтувати ліфт та теплопункт коштує пара тисяч гривень а прибиральниця за 5 тисяч в місяць буде їм павутиння знімати в кутках)

пару лет назад уборщица сказала что хочет зарплату 8кгрн. все конечно возмутились, да как она смеет такие огромные суммы требовать с бедных жильцов, управитель предложил жильцам внести свои кандидатуры (включая себя лично) и чат приутих. Пришлось согласиться на её условия.


в моєму осбб зарплата двірника 16000 грн... він ще прибирає будинок 25 поверха, один під'їзд і квіти доглядає біля дому.
тариф по квартирі 10 грн/м
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Сер 12 лип, 2023 09:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 09:29

  Faceless написав:
rjkz написав:Тогда мы только начнем, но я не в курсе сколько сейчас коммуналка за АППС-М, оплачивают арендаторы, даже находясь все это время в забугорье (выехали за неделю до начала войны).
Итак, с чего начнем?
Может с того, сколько стоит в Украине отопление

Опалення в мене виходило 20-25 доларів.
Далі, все що ви перераховували - дезинсекція, дератизація, прибирання - те, що має входити в роботи з утримання будинку, разом утриманням сміттєпроводів і поточними ремонтами. Зараз це 3.14 грн за метр (там де ОСББ не встановило свій тариф). З умовно-середньої квартири в 60м2 це 188 грн, або 5 (п'ять) доларів. Так ще й купа пільговиків, і купа неплатників.

Це напевно в новобуді? В мене в 2к радянської побудови виходило опалення 100-120 дол. приблизно. Але комунальні в Україні - це дуже дивна штука, багато дотацій і неринкових тарифів, тому і збитки
https://forbes.ua/news/garpok-pishov-su ... 2023-14683
«ГарПок» пішов судом на «Енергоатом». Forbes дізнався деталі позову на 32,5 млрд грн
майже ярд доларів...
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