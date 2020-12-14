Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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В мене тариф по одному осбб 10 грн метр вже років 5 - а в момент створення був 5 грн (коли доляр був теж 5 грн) - на зібраннях з метою підняти тариф - я думав що знаходжуся в богадільні- люди щиро вважають що відремонтувати ліфт та теплопункт коштує пара тисяч гривень а прибиральниця за 5 тисяч в місяць буде їм павутиння знімати в кутках)
cherchiltank написав:В мене тариф по одному осбб 10 грн метр вже років 5 - а в момент створення був 5 грн (коли доляр був теж 5 грн) - на зібраннях з метою підняти тариф - я думав що знаходжуся в богадільні- люди щиро вважають що відремонтувати ліфт та теплопункт коштує пара тисяч гривень а прибиральниця за 5 тисяч в місяць буде їм павутиння знімати в кутках)
пару лет назад уборщица сказала что хочет зарплату 8кгрн. все конечно возмутились, да как она смеет такие огромные суммы требовать с бедных жильцов, управитель предложил жильцам внести свои кандидатуры (включая себя лично) и чат приутих. Пришлось согласиться на её условия.
rjkz написав:Для 1 бдрм - порядка 600+ долларов в месяц.
напомните коммуналку за 3к аппс-люкс и на этом закончим)))
Тогда мы только начнем, но я не в курсе сколько сейчас коммуналка за АППС-М, оплачивают арендаторы, даже находясь все это время в забугорье (выехали за неделю до начала войны). Итак, с чего начнем? Может с того, сколько стоит в Украине отопление
Опалення в мене виходило 20-25 доларів. Далі, все що ви перераховували - дезинсекція, дератизація, прибирання - те, що має входити в роботи з утримання будинку, разом утриманням сміттєпроводів і поточними ремонтами. Зараз це 3.14 грн за метр (там де ОСББ не встановило свій тариф). З умовно-середньої квартири в 60м2 це 188 грн, або 5 (п'ять) доларів. Так ще й купа пільговиків, і купа неплатників.
cherchiltank написав:В мене тариф по одному осбб 10 грн метр вже років 5 - а в момент створення був 5 грн (коли доляр був теж 5 грн) - на зібраннях з метою підняти тариф - я думав що знаходжуся в богадільні- люди щиро вважають що відремонтувати ліфт та теплопункт коштує пара тисяч гривень а прибиральниця за 5 тисяч в місяць буде їм павутиння знімати в кутках)
пару лет назад уборщица сказала что хочет зарплату 8кгрн. все конечно возмутились, да как она смеет такие огромные суммы требовать с бедных жильцов, управитель предложил жильцам внести свои кандидатуры (включая себя лично) и чат приутих. Пришлось согласиться на её условия.
На сколько знаю, у нас в ОСББ уборщица на минималке сидит. Народ, чот так возмущается, что не очень хорошо убирает. Меня с одной стороны подмывает написать в Чат, что хрен бы я за такие деньги работал, с другой не пишу, бо ещё квартплату поднимут. 😏
Сомневаюсь,что жители 9ти-16ти этажек готовы платить даже 10% от этой суммы. Учтем количество этажей и парадных и поймём, что проще их заварить и не размножать живность и зловония.
По большому счету одним домом советской застройки тяжело даже осбб создать, сугубо по финансовым вопросам.
Я когда-то видел мукумент, в котором расписывалось за что начисляется плата за обслуживание. Дезинсекция и дератизация в нем была. Но этих работа никогда не было. Но в моем доме и до заваривания мусоропровода не было ни тараканов ни грызунов. ...Хотя нет, на парковке крысы были, на контейнерах с мусором тоже. Но на этажах - ничего. Я за все годы не видел ни одного таракана в своем киевском доме. Но мусоропровод до боксера был, работал и не бздел. Может с дворником повезло, может с ЖЭКом. Ну и следует учесть, что все-таки в себестоимости киевской комунали не "сидит" нйская зарплата (напомню, 15 долларов вчас), поэтому надо как-то соотношение не буквально воспринимать.
Думаю, дуже повезло з ЖЕКом, можливо на додачу з сусідами. Там де я колись орендував і працював сміттєпровід - це на поверсі виглядало, як труба посеред пірамідки підсохших органічних відходів. Бо нереально за кілька баксів з квартири виконувати і поточні ремонти, і прибирати, і проводити дезинсекцію, дератизацію і все інше. Навіть з київськими зарплатами. Навіть з мінімалкою.
hume написав:Меня всегда интересовало доплачивают ли дворникам, чтоб собирать весь этот мусор и везти в бак.
у нас в осбб это входит в обязанности. причем на его пути лабиринт из напаркованных авто. но мимо кассы никто мусор не кидает, недавно кинули окурок, по камерам сразу же нашли кто.
Вчера на набережно-крещатиковской прямо посреди дороги лежал огромный мусорный пакет из бака, который похоже выпал из мусоровоза. Я так подозреваю никто его не убрал и его растянуло ветром. И более чем уверен, что никто камеры не подымал и мусорящих мусорщиков не искал и разъяснительной работы не проводил. Про открытые решетки ливневок и новый мем от самого лучшего мэра думаю все тоже знают. Потому в Киеве по прежнему будут сносить исторические памятники архитектуры, на каждом освободившемся пятачке в центре будут лепить нахалстрои (привет Бродскому на Крещатике) и свечки, которые будут вешать на старую инфраструктуру. Ну и мэр конечно не при чем, потому что у него полномочий нема, а политическую волю уйти в отставку крепко сжали в кулак коррупционные потоки от безумной плеяды КП. Так что да - буквально при нашей жизни к нам поедут туристы - смотреть на сталкеровские реалии в центре Европы.
cherchiltank написав:В мене тариф по одному осбб 10 грн метр вже років 5 - а в момент створення був 5 грн (коли доляр був теж 5 грн) - на зібраннях з метою підняти тариф - я думав що знаходжуся в богадільні- люди щиро вважають що відремонтувати ліфт та теплопункт коштує пара тисяч гривень а прибиральниця за 5 тисяч в місяць буде їм павутиння знімати в кутках)
пару лет назад уборщица сказала что хочет зарплату 8кгрн. все конечно возмутились, да как она смеет такие огромные суммы требовать с бедных жильцов, управитель предложил жильцам внести свои кандидатуры (включая себя лично) и чат приутих. Пришлось согласиться на её условия.
Більшість навіть не розуміє що з тих 5000 грн зарплати осбб ще платить єсв, пдфо та військовий збір - а половина взагалі вважає що домоуправитель повинен отримувати 10 тисяч зарплатні - і то багато, а так да - бажаючих серед мешканців працювати в осбб нема)
cherchiltank написав:В мене тариф по одному осбб 10 грн метр вже років 5 - а в момент створення був 5 грн (коли доляр був теж 5 грн) - на зібраннях з метою підняти тариф - я думав що знаходжуся в богадільні- люди щиро вважають що відремонтувати ліфт та теплопункт коштує пара тисяч гривень а прибиральниця за 5 тисяч в місяць буде їм павутиння знімати в кутках)
пару лет назад уборщица сказала что хочет зарплату 8кгрн. все конечно возмутились, да как она смеет такие огромные суммы требовать с бедных жильцов, управитель предложил жильцам внести свои кандидатуры (включая себя лично) и чат приутих. Пришлось согласиться на её условия.
в моєму осбб зарплата двірника 16000 грн... він ще прибирає будинок 25 поверха, один під'їзд і квіти доглядає біля дому. тариф по квартирі 10 грн/м
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Сер 12 лип, 2023 09:29, всього редагувалось 1 раз.
rjkz написав:Тогда мы только начнем, но я не в курсе сколько сейчас коммуналка за АППС-М, оплачивают арендаторы, даже находясь все это время в забугорье (выехали за неделю до начала войны). Итак, с чего начнем? Может с того, сколько стоит в Украине отопление
Опалення в мене виходило 20-25 доларів. Далі, все що ви перераховували - дезинсекція, дератизація, прибирання - те, що має входити в роботи з утримання будинку, разом утриманням сміттєпроводів і поточними ремонтами. Зараз це 3.14 грн за метр (там де ОСББ не встановило свій тариф). З умовно-середньої квартири в 60м2 це 188 грн, або 5 (п'ять) доларів. Так ще й купа пільговиків, і купа неплатників.
Faceless написав:. Зараз це 3.14 грн за метр (там де ОСББ не встановило свій тариф). З умовно-середньої квартири в 60м2 це 188 грн, або 5 (п'ять) доларів. Так ще й купа пільговиків, і купа неплатників.