Додано: Сер 12 лип, 2023 09:19

vitaliiangel написав: hume написав: Меня всегда интересовало доплачивают ли дворникам, чтоб собирать весь этот мусор и везти в бак. Меня всегда интересовало доплачивают ли дворникам, чтоб собирать весь этот мусор и везти в бак. у нас в осбб это входит в обязанности. причем на его пути лабиринт из напаркованных авто. но мимо кассы никто мусор не кидает, недавно кинули окурок, по камерам сразу же нашли кто. у нас в осбб это входит в обязанности. причем на его пути лабиринт из напаркованных авто. но мимо кассы никто мусор не кидает, недавно кинули окурок, по камерам сразу же нашли кто.

Вчера на набережно-крещатиковской прямо посреди дороги лежал огромный мусорный пакет из бака, который похоже выпал из мусоровоза. Я так подозреваю никто его не убрал и его растянуло ветром. И более чем уверен, что никто камеры не подымал и мусорящих мусорщиков не искал и разъяснительной работы не проводил.Про открытые решетки ливневок и новый мем от самого лучшего мэра думаю все тоже знают. Потому в Киеве по прежнему будут сносить исторические памятники архитектуры, на каждом освободившемся пятачке в центре будут лепить нахалстрои (привет Бродскому на Крещатике) и свечки, которые будут вешать на старую инфраструктуру. Ну и мэр конечно не при чем, потому что у него полномочий нема, а политическую волю уйти в отставку крепко сжали в кулак коррупционные потоки от безумной плеяды КП.Так что да - буквально при нашей жизни к нам поедут туристы - смотреть на сталкеровские реалии в центре Европы.