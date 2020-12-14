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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11042110431104411045
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 09:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliiangel написав:
  Faceless написав:. Зараз це 3.14 грн за метр (там де ОСББ не встановило свій тариф). З умовно-середньої квартири в 60м2 це 188 грн, або 5 (п'ять) доларів. Так ще й купа пільговиків, і купа неплатників.
шара у меня 8,80 за метр
Можу помилятися, я не слідкував за муніципальними тарифами, але навіть якщо вдвічі більше - за 10 баксів всі ті роботи виконати просто неможливо. І тут все одно, скільки з 600 баксів у НЙ з'їдають податки.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 09:54

  Faceless написав:
vitaliiangel написав:
  Faceless написав:. Зараз це 3.14 грн за метр (там де ОСББ не встановило свій тариф). З умовно-середньої квартири в 60м2 це 188 грн, або 5 (п'ять) доларів. Так ще й купа пільговиків, і купа неплатників.
шара у меня 8,80 за метр
Можу помилятися, я не слідкував за муніципальними тарифами, але навіть якщо вдвічі більше - за 10 баксів всі ті роботи виконати просто неможливо. І тут все одно, скільки з 600 баксів у НЙ з'їдають податки.

фонд оплаты труда 80% затратной части осбб
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 10:42

  vitaliiangel написав:[
фонд оплаты труда 80% затратной части осбб

Поэтому маленькие дома типа хрущей, девятиэтажек, и свечек панелек на пару подъездов типа бас не могут адекватно отчислять на осбб, мало жилой площади, либо нужно устанавливать тариф несоизмеримый с качеством жилья.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 10:46

  hume написав:
  vitaliiangel написав:[
фонд оплаты труда 80% затратной части осбб

Поэтому маленькие дома типа хрущей, девятиэтажек, и свечек панелек на пару подъездов типа бас не могут адекватно отчислять на осбб, мало жилой площади, либо нужно устанавливать тариф несоизмеримый с качеством жилья.

Саме тому підʼїзди в таких домах виглядають як бомжарні, а вибите вікно можуть не міняти а задєлать фанєркой, про систему опалення та водопостачання в будинку я промовчу, а ремонт даху напевно ляже на міський бюджет
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 10:56

  cherchiltank написав:
  hume написав:Поэтому маленькие дома типа хрущей, девятиэтажек, и свечек панелек на пару подъездов типа бас не могут адекватно отчислять на осбб, мало жилой площади, либо нужно устанавливать тариф несоизмеримый с качеством жилья.

Саме тому підʼїзди в таких домах виглядають як бомжарні, а вибите вікно можуть не міняти а задєлать фанєркой, про систему опалення та водопостачання в будинку я промовчу, а ремонт даху напевно ляже на міський бюджет

ремонт даху - ляже на жителів останнього поверху, знав такі випадки, у людей квартири заливало, а гроші на ремонт не виділялись
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 10:57

  hume написав:
  vitaliiangel написав:[
фонд оплаты труда 80% затратной части осбб

Поэтому маленькие дома типа хрущей, девятиэтажек, и свечек панелек на пару подъездов типа бас не могут адекватно отчислять на осбб, мало жилой площади, либо нужно устанавливать тариф несоизмеримый с качеством жилья.

и эта проблема выстрелит. для них нужны частные жэки
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 10:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  cherchiltank написав:а ремонт даху напевно ляже на міський бюджет


Ні, не для цього влада позбулась цієї проблеми переклавши все на осбб...
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 11:00

  Slon_Nosov написав:
  cherchiltank написав:а ремонт даху напевно ляже на міський бюджет

Ні, не для цього влада позбулась цієї проблеми переклавши все на осбб...

тут 3 варианта
1. коллегиально большинством поднимается тариф например х2 как подняли у нас летом 2022
2. официально последним этажам предлагается спасать себя самим
3. привлекается кредит обслуживание которого ложиться на бюджет осбб

кстати знакомый держит частный жэк, в договоре четко написано крыша, фундамент, фасад, входная группа за счёт жэка не ремонтируется.
vitaliiangel
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