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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 лип, 2023 09:49
vitaliiangel написав: Faceless написав:
. Зараз це 3.14 грн за метр (там де ОСББ не встановило свій тариф). З умовно-середньої квартири в 60м2 це 188 грн, або 5 (п'ять) доларів. Так ще й купа пільговиків, і купа неплатників.
шара у меня 8,80 за метр
Можу помилятися, я не слідкував за муніципальними тарифами, але навіть якщо вдвічі більше - за 10 баксів всі ті роботи виконати просто неможливо. І тут все одно, скільки з 600 баксів у НЙ з'їдають податки.
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Додано: Сер 12 лип, 2023 09:54
Faceless написав: vitaliiangel написав: Faceless написав:
. Зараз це 3.14 грн за метр (там де ОСББ не встановило свій тариф). З умовно-середньої квартири в 60м2 це 188 грн, або 5 (п'ять) доларів. Так ще й купа пільговиків, і купа неплатників.
шара у меня 8,80 за метр
Можу помилятися, я не слідкував за муніципальними тарифами, але навіть якщо вдвічі більше - за 10 баксів всі ті роботи виконати просто неможливо. І тут все одно, скільки з 600 баксів у НЙ з'їдають податки.
фонд оплаты труда 80% затратной части осбб
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Додано: Сер 12 лип, 2023 10:42
vitaliiangel написав:
[
фонд оплаты труда 80% затратной части осбб
Поэтому маленькие дома типа хрущей, девятиэтажек, и свечек панелек на пару подъездов типа бас не могут адекватно отчислять на осбб, мало жилой площади, либо нужно устанавливать тариф несоизмеримый с качеством жилья.
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Додано: Сер 12 лип, 2023 10:46
hume написав: vitaliiangel написав:
[
фонд оплаты труда 80% затратной части осбб
Поэтому маленькие дома типа хрущей, девятиэтажек, и свечек панелек на пару подъездов типа бас не могут адекватно отчислять на осбб, мало жилой площади, либо нужно устанавливать тариф несоизмеримый с качеством жилья.
Саме тому підʼїзди в таких домах виглядають як бомжарні, а вибите вікно можуть не міняти а задєлать фанєркой, про систему опалення та водопостачання в будинку я промовчу, а ремонт даху напевно ляже на міський бюджет
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Додано: Сер 12 лип, 2023 10:56
cherchiltank написав: hume написав:
Поэтому маленькие дома типа хрущей, девятиэтажек, и свечек панелек на пару подъездов типа бас не могут адекватно отчислять на осбб, мало жилой площади, либо нужно устанавливать тариф несоизмеримый с качеством жилья.
Саме тому підʼїзди в таких домах виглядають як бомжарні, а вибите вікно можуть не міняти а задєлать фанєркой, про систему опалення та водопостачання в будинку я промовчу, а ремонт даху напевно ляже на міський бюджет
ремонт даху - ляже на жителів останнього поверху, знав такі випадки, у людей квартири заливало, а гроші на ремонт не виділялись
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Додано: Сер 12 лип, 2023 10:57
hume написав: vitaliiangel написав:
[
фонд оплаты труда 80% затратной части осбб
Поэтому маленькие дома типа хрущей, девятиэтажек, и свечек панелек на пару подъездов типа бас не могут адекватно отчислять на осбб, мало жилой площади, либо нужно устанавливать тариф несоизмеримый с качеством жилья.
и эта проблема выстрелит. для них нужны частные жэки
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Додано: Сер 12 лип, 2023 10:57
cherchiltank написав:
а ремонт даху напевно ляже на міський бюджет
Ні, не для цього влада позбулась цієї проблеми переклавши все на осбб...
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Додано: Сер 12 лип, 2023 11:00
Slon_Nosov написав: cherchiltank написав:
а ремонт даху напевно ляже на міський бюджет
Ні, не для цього влада позбулась цієї проблеми переклавши все на осбб...
тут 3 варианта
1. коллегиально большинством поднимается тариф например х2 как подняли у нас летом 2022
2. официально последним этажам предлагается спасать себя самим
3. привлекается кредит обслуживание которого ложиться на бюджет осбб
кстати знакомый держит частный жэк, в договоре четко написано крыша, фундамент, фасад, входная группа за счёт жэка не ремонтируется.
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_Klim
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