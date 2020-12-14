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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 лип, 2023 11:29
hume написав: vitaliiangel написав:
[
фонд оплаты труда 80% затратной части осбб
Поэтому маленькие дома типа хрущей, девятиэтажек, и свечек панелек на пару подъездов типа бас не могут адекватно отчислять на осбб, мало жилой площади, либо нужно устанавливать тариф несоизмеримый с качеством жилья.
Або організовувати ОСББ на кілька будинків
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Додано: Сер 12 лип, 2023 11:33
Faceless написав: hume написав: vitaliiangel написав:
[
фонд оплаты труда 80% затратной части осбб
Поэтому маленькие дома типа хрущей, девятиэтажек, и свечек панелек на пару подъездов типа бас не могут адекватно отчислять на осбб, мало жилой площади, либо нужно устанавливать тариф несоизмеримый с качеством жилья.
Або організовувати ОСББ на кілька будинків
Единственный вариант. Представляю какое кабаре устроят жители разных домов выясняя чья проблема важнее.
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Додано: Сер 12 лип, 2023 11:34
hume написав:
Последние этажи могут один раз хорошо сделать крышу и забыть, зато у них над головой никто не прыгает
одни сделали (крышу всю посекло осколками) теперь ходят по квартирам сбивают по 14кгрн типа чтобы ремонт был за общий счёт, суют левую калькуляцию напечатанную на принтере, ни имен ни фамилий, деньги бригаде "вася" платились наличкой, проверить ничё нельзя, одни платят по 500-1000 в месяц, большинство их посылают в лес.
Faceless написав:
Або організовувати ОСББ на кілька будинків
с трудом могу себе это представить. допустим в осбб 5 домов, в одном потекла крыша надо найти 100к на ремонт. 4 остальных дома просто в восторге.
Феодал написав:
ремонт даху - ляже на жителів останнього поверху, знав такі випадки, у людей квартири заливало, а гроші на ремонт не виділялись
если в осбб нет резервного фонда то так и будет
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 12 лип, 2023 11:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 12 лип, 2023 11:38
vitaliiangel , вроде даже и закон запрещает. Это УК может на несколько домой. А ОСЬБ на один, и председатель с правлением - жильцы этого дома.
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Додано: Сер 12 лип, 2023 11:39
hume написав: vitaliiangel написав:
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и эта проблема выстрелит. для них нужны частные жэки
То есть наёмная управляющая компания, которая возьмёт на баланс дом, такое уже практикуется. Но, кто в здравом уме возьмёт пятидесятилетие ушатанные в хлам дома? Никто в здравом уме на это не пойдет
ПС
Последние этажи могут один раз хорошо сделать крышу и забыть, зато у них над головой никто не прыгает
Ви хоч приблизно уявляєте вартість нової криші наприклад в хрущі?)
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Додано: Сер 12 лип, 2023 11:41
hume написав: Faceless написав:
hume написав:Поэтому маленькие дома типа хрущей, девятиэтажек, и свечек панелек на пару подъездов типа бас не могут адекватно отчислять на осбб, мало жилой площади, либо нужно устанавливать тариф несоизмеримый с качеством жилья.
Або організовувати ОСББ на кілька будинків
Единственный вариант. Представляю какое кабаре устроят жители разных домов выясняя чья проблема важнее.
Та навіть на один будинок те ще кабаре. Особливо, якщо половина - пенси на субсидіях, яким все по барабану, типу іпіться, як ті компенсації отримати, самі.
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Додано: Сер 12 лип, 2023 11:41
cherchiltank написав: hume написав: vitaliiangel написав:
[
и эта проблема выстрелит. для них нужны частные жэки
То есть наёмная управляющая компания, которая возьмёт на баланс дом, такое уже практикуется. Но, кто в здравом уме возьмёт пятидесятилетие ушатанные в хлам дома? Никто в здравом уме на это не пойдет
ПС
Последние этажи могут один раз хорошо сделать крышу и забыть, зато у них над головой никто не прыгает
Ви хоч приблизно уявляєте вартість нової криші наприклад в хрущі?)
шатровая крыша без учёта балок 200тыс грн на небольшой одноподъездный дом. только материалы (+ работа+доставка+паро-гидробарьеры)
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 12 лип, 2023 11:44, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 12 лип, 2023 11:42
На рахунок резервного фонда - то на нього йде гривня з метру - порахуйте скільки ця гривня коштувала в 2004 та в 2023, а тепер подумайте скільки той резервний фонд назбирає наприклад за 10 років - якраз вистачить пару десятків квадратів плитки ) ось і весь резервний фонд, але обично осбб і так виходить майже в нулі тому у більшості осбб в резервному фонді - нуль)
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Додано: Сер 12 лип, 2023 11:42
Hotab написав:vitaliiangel , вроде даже и закон запрещает. Это УК может на несколько домой. А ОСЬБ на один, и председатель с правлением - жильцы этого дома.
створювати ОСББ можуть два та більше будинків, при умові, що у них спільна прибудинкова територія, інженерна інфраструктура, елементи благоустрою.
Тобто цілком можливо
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Додано: Сер 12 лип, 2023 11:43
шатровая крыша без учёта балок 200тыс грн на небольшой одноподъездный дом. материалы + работа.[/quote]
Ну попробуйте зібрати ці 200 тисяч в хрущовці, навіть 2000 попробуйте)
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