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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1104511046110471104811049>
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 11:46

  cherchiltank написав:
Ну попробуйте зібрати ці 200 тисяч в хрущовці, навіть 2000 попробуйте)

даже в малоквартирном новострое это невозможно. приходит к вам соседка и говорит дайте 14тыщ на крышу.
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Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 12 лип, 2023 11:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 11:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliiangel написав:
  cherchiltank написав:
  hume написав:[quote="5597172:vitaliiangel"]
То есть наёмная управляющая компания, которая возьмёт на баланс дом, такое уже практикуется. Но, кто в здравом уме возьмёт пятидесятилетие ушатанные в хлам дома? Никто в здравом уме на это не пойдет

ПС
Последние этажи могут один раз хорошо сделать крышу и забыть, зато у них над головой никто не прыгает

Ви хоч приблизно уявляєте вартість нової криші наприклад в хрущі?)

шатровая крыша без учёта балок 200тыс грн на небольшой одноподъездный дом. только материалы (+ работа+доставка+паро-гидробарьеры)
Збори в хрущі просто на кодовий замок на вхідні двері - доходить до бійок. Збори на прибиральницю - верхні поверхи кажуть, їх не гребе :mrgreen:
Тягнуть все зазвичай кілька квартир активістів-філантропів, якщо такі є
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 11:48

  vitaliiangel написав:
  cherchiltank написав:
Ну попробуйте зібрати ці 200 тисяч в хрущовці, навіть 2000 попробуйте)

даже в малоквартирном новострое это невозможно

Отак і будуть через 20 років стояти модні будинки з працюючим одним ліфтом, з непрацюючими ролетами в паркінг та домофоном замість консьержу) і це ще ціни на опалення і газ фактично смішні
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 11:51

  cherchiltank написав:
  vitaliiangel написав:
  cherchiltank написав:
Ну попробуйте зібрати ці 200 тисяч в хрущовці, навіть 2000 попробуйте)

даже в малоквартирном новострое это невозможно

Отак і будуть через 20 років стояти модні будинки з працюючим одним ліфтом, з непрацюючими ролетами в паркінг та домофоном замість консьержу) і це ще ціни на опалення і газ фактично смішні

хз вераль парк сдали в 2012 там до сих пор идеальный порядок, хотя местами он пострадал весной 22
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 11:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

cherchiltank написав:
  vitaliiangel написав:
  cherchiltank написав:Ну попробуйте зібрати ці 200 тисяч в хрущовці, навіть 2000 попробуйте)

даже в малоквартирном новострое это невозможно

Отак і будуть через 20 років стояти модні будинки з працюючим одним ліфтом, з непрацюючими ролетами в паркінг та домофоном замість консьержу) і це ще ціни на опалення і газ фактично смішні

Якщо відпочатку роботу більш-менш грамотно організували, то цілком можливо зберегти все більш-менш в живому вигляді. ОСББ може брати кредити для таких масштабних робіт, як наприклад заміна ліфта, головне не запускати те, щоб не довелося міняти кілька одразу
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 11:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Половина співмешканців будь-яких будинків в Києві яким більше 10 років становляться чомусь жебраками і довбойобами - заправити повний бак на 3000 - це для них не проблема, а ось кинутись по 200 грн на ремонт дитячого майданчику чи на озеленення - «за що такі гроші» або - «і так сойдьот»)
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 11:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Брати кредити осбб може, тільки хто буде їх віддавати якщо у 90 відсотків осбб неплатежі?)
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 11:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

cherchiltank написав:Брати кредити осбб може, тільки хто буде їх віддавати якщо у 90 відсотків осбб неплатежі?)
Ну, то ваш персональний талант знаходити ОСББ з 90% неплатників.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 11:58

  cherchiltank написав:Брати кредити осбб може, тільки хто буде їх віддавати якщо у 90 відсотків осбб неплатежі?)

а какой смысл не платить? исполнители заочно заблокируют все счета. вы шото преувеличиваете.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 12:02

  vitaliiangel написав:
  cherchiltank написав:Брати кредити осбб може, тільки хто буде їх віддавати якщо у 90 відсотків осбб неплатежі?)

а какой смысл не платить? исполнители заочно заблокируют все счета. вы шото преувеличиваете.

Тобто ті хто не платять квартплату зненацька заплатять за кредит? Ну-ну)
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