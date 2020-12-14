Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:[quote="5597172:vitaliiangel"] То есть наёмная управляющая компания, которая возьмёт на баланс дом, такое уже практикуется. Но, кто в здравом уме возьмёт пятидесятилетие ушатанные в хлам дома? Никто в здравом уме на это не пойдет
ПС Последние этажи могут один раз хорошо сделать крышу и забыть, зато у них над головой никто не прыгает
Ви хоч приблизно уявляєте вартість нової криші наприклад в хрущі?)
шатровая крыша без учёта балок 200тыс грн на небольшой одноподъездный дом. только материалы (+ работа+доставка+паро-гидробарьеры)
Збори в хрущі просто на кодовий замок на вхідні двері - доходить до бійок. Збори на прибиральницю - верхні поверхи кажуть, їх не гребе Тягнуть все зазвичай кілька квартир активістів-філантропів, якщо такі є
cherchiltank написав:Ну попробуйте зібрати ці 200 тисяч в хрущовці, навіть 2000 попробуйте)
даже в малоквартирном новострое это невозможно
Отак і будуть через 20 років стояти модні будинки з працюючим одним ліфтом, з непрацюючими ролетами в паркінг та домофоном замість консьержу) і це ще ціни на опалення і газ фактично смішні
Якщо відпочатку роботу більш-менш грамотно організували, то цілком можливо зберегти все більш-менш в живому вигляді. ОСББ може брати кредити для таких масштабних робіт, як наприклад заміна ліфта, головне не запускати те, щоб не довелося міняти кілька одразу
Половина співмешканців будь-яких будинків в Києві яким більше 10 років становляться чомусь жебраками і довбойобами - заправити повний бак на 3000 - це для них не проблема, а ось кинутись по 200 грн на ремонт дитячого майданчику чи на озеленення - «за що такі гроші» або - «і так сойдьот»)