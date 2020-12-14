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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11046110471104811049>
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 12:04

  cherchiltank написав:Тобто ті хто не платять квартплату зненацька заплатять за кредит? Ну-ну)
ну заблокируют счета плюс судебные издержки повесят. вот весело да? есть такие индивиды но не 90%
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 12:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ситуація обично така - є наприклад крутий комплекс, при ньому є ук забудовника, яка ставить тариф наприклад 30 грн за метр - при цьому все красиво, все робиться і функціонує, щасливі новосьоли платять але в домових чатах починають кричати що дорого і взагалі давайте зробимо осбб, а далі 2 варіанта - за 10 років ук знімає вершки, і не заважає створити осбб з дешевою квартплатою - всі гроші на ремонт звісно випаровуються разом з ук або їх потратили на боротьбу з неплатниками, а осбб садить старого діда замість охорони і бабку в підʼїзд яка там і ночує, або ж ук продовжує функціонувати але зважаючи на неплатежі та неможливість підняти тариф перетворюється в звичайний жек - типу двір підмели сміття вивезли а більше грошей нема - ось і вся історія)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 12:10

  vitaliiangel написав:
  cherchiltank написав:Тобто ті хто не платять квартплату зненацька заплатять за кредит? Ну-ну)
ну заблокируют счета плюс судебные издержки повесят. вот весело да? есть такие индивиды но не 90%

Типу мешканців які по 10 років квартплату не платять це іпе) ви коли останній раз на зборах осбб були де б зібралося хоч 50 відсотків власників?)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 12:11

cherchiltank рыгать с таких мест надо. это еще хуже чем хрущ с небольшим тарифом и небольшими услугами. непонятно люди заплатили за квартиры 40-80куе а на обслуживание денег не осталось? я конечно видел людей с айфонами у которых никогда нет денег на счету.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 12 лип, 2023 12:12, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 12:11

cherchiltank , тому осбб (якщо є кворум) треба формувати з перших днів. А поки все нове і не тягне витрат, акумулювати гроші. В тому числі депозитами.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 12:16

  vitaliiangel написав:cherchiltank рыгать с таких мест надо. это еще хуже чем хрущ с небольшим тарифом и небольшими услугами. непонятно люди заплатили за квартиры 40-80куе а на обслуживание денег не осталось? я конечно видел людей с айфонами у которых никогда нет денег на счету.

Таких мєст- 99 відсотків в Києві, в мене є квартира в будинку метр в якому купувався в 2004 по 2 штуки баксів - половина мешканців вважають що і 10 грн за метр це дорого, а відремонтувати ліфт - нафіга і 3 хватить)
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 12:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

На 1 січня 2022 борги за комуналку були 80 мільярдів гривень, за час війни додалося ще 40 мільярдів, і це при тому що четвертинна домогосподарств на субсидії - це насправді повний піздець, Влада жебраків над здоровим глуздом)
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 12:20

  Hotab написав:cherchiltank , тому осбб (якщо є кворум) треба формувати з перших днів. А поки все нове і не тягне витрат, акумулювати гроші. В тому числі депозитами.

Обично ці гроші потім йдуть на неплатників, або просто пиздяться головою осбб) такщо акумулювати не вийде)
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 12:22

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Як адвокат скажу - одна судова справа по заборгованості тисяч в 20 гривень йде десь пару років і коштує ті ж 20 тисяч, неплатники це все знають і в осбб теж знають, тому на борги які менше 20 тисяч не звертають уваги
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 12:22

cherchiltank , питання не в сумі, а прозорості використання. В Херсоні квартплата (перед війною) була 4-5 грн. Але за ці гроші поміняли в МЗК всі лампи на діодні, вікна в підвал поставили, поливали газони, посадили дерева. Поточні ремонти (якщо рвало труби в МЗК чи забивало каналью через масові ремонти).
Голова платив собі мінімалку і + 0.5 мінімалки за відсутнього бухгалтера. Бо сам все рахував і друкував платіжки. Була і основна робота у нього.
Не залишалось нічого, все витрачалось. Але було видно куди.
Hotab
 
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