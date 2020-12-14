RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11046110471104811049
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 12:32

  cherchiltank написав:Як адвокат скажу - одна судова справа по заборгованості тисяч в 20 гривень йде десь пару років і коштує ті ж 20 тисяч, неплатники це все знають і в осбб теж знають, тому на борги які менше 20 тисяч не звертають уваги

осббэшные 20кгрн это общак. у нас наоборот плательщики давят на голову чтобы он судился. птамуш обидно одни платят вовремя а другие не платят годами. и это вообще не про деньги.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18281
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2168 раз.
Подякували: 3104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 12:33

  Hotab написав:cherchiltank , питання не в сумі, а прозорості використання. В Херсоні квартплата (перед війною) була 4-5 грн. Але за ці гроші поміняли в МЗК всі лампи на діодні, вікна в підвал поставили, поливали газони, посадили дерева. Поточні ремонти (якщо рвало труби в МЗК чи забивало каналью через масові ремонти).
Голова платив собі мінімалку і + 0.5 мінімалки за відсутнього бухгалтера. Бо сам все рахував і друкував платіжки. Була і основна робота у нього.
Не залишалось нічого, все витрачалось. Але було видно куди.

Ну таких випадків де голова осбб працював би фактично безкоштовно та ще на совість можна на пальцях перерахувати - що буде з будинком коли цей альтруіст піде?)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 371
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 12:36

  vitaliiangel написав:
  cherchiltank написав:Як адвокат скажу - одна судова справа по заборгованості тисяч в 20 гривень йде десь пару років і коштує ті ж 20 тисяч, неплатники це все знають і в осбб теж знають, тому на борги які менше 20 тисяч не звертають уваги

осббэшные 20кгрн это общак. у нас наоборот плательщики давят на голову чтобы он судился. птамуш обидно одни платят вовремя а другие не платят годами. и это вообще не про деньги.

Саме тому в тарифі треба закладати суму на юридичні послуги і касові розриви - бо хтось платить раз в три місяці але зарплату двірнику треба платити частіше)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 371
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 12:39

cherchiltank , та я не скажу, що там дуже багато роботи було. Ну порве раз на кілька місяців американку. Він сам зателефонував, прийшов сантехнік, йому заплатили, пофіксив.
Забило каналью - так само.
Договори на сміття заключив, прибиральника знайшов. В кінці місяця в компі все програмка порахувала, він в чат скинув платіжки. Оплатив послуги за будинок в кінці місяця.
Я ж кажу, у нього була основна робота і вона йому зовсім не заважала.
Будинок на 2 підʼїзди, 126 квартир , всього. 2 ліфта. Все було тихо і спокійно. В чаті осбб більшість питань вирішували прозоро і колегіально.
Ругань була за додаткові збори: давайте поставимо паркан (поставили), давайте мангал- зону зробимо (ні) і т.д.
Hotab
 
Повідомлень: 9413
З нами з: 15.02.09
Подякував: 590 раз.
Подякували: 2015 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 12:49

  Hotab написав:cherchiltank , та я не скажу, що там дуже багато роботи було. Ну порве раз на кілька місяців американку. Він сам зателефонував, прийшов сантехнік, йому заплатили, пофіксив.
Забило каналью - так само.
Договори на сміття заключив, прибиральника знайшов. В кінці місяця в компі все програмка порахувала, він в чат скинув платіжки. Оплатив послуги за будинок в кінці місяця.
Я ж кажу, у нього була основна робота і вона йому зовсім не заважала.
Будинок на 2 підʼїзди, 126 квартир , всього. 2 ліфта. Все було тихо і спокійно. В чаті осбб більшість питань вирішували прозоро і колегіально.
Ругань була за додаткові збори: давайте поставимо паркан (поставили), давайте мангал- зону зробимо (ні) і т.д.

Ну я ж кажу - альтруіст) ви б ту незначну роботу б робили за мінімалку? А обслуговування теплопункту він теж сам робить?)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 371
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11046110471104811049
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: cherchiltank і 10 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2386, 2387, 2388
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
23877 16175778
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 лип, 2023 19:31
Wisznia2021
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 120, 121, 122
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1211 5308637
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 тра, 2023 14:40
Хомякоид
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 5761
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
О.Bank (1126)
12.07.2023 12:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.