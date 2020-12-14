RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11047110481104911050>
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 12:33

  Hotab написав:cherchiltank , питання не в сумі, а прозорості використання. В Херсоні квартплата (перед війною) була 4-5 грн. Але за ці гроші поміняли в МЗК всі лампи на діодні, вікна в підвал поставили, поливали газони, посадили дерева. Поточні ремонти (якщо рвало труби в МЗК чи забивало каналью через масові ремонти).
Голова платив собі мінімалку і + 0.5 мінімалки за відсутнього бухгалтера. Бо сам все рахував і друкував платіжки. Була і основна робота у нього.
Не залишалось нічого, все витрачалось. Але було видно куди.

Ну таких випадків де голова осбб працював би фактично безкоштовно та ще на совість можна на пальцях перерахувати - що буде з будинком коли цей альтруіст піде?)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 378
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 12:36

  vitaliiangel написав:
  cherchiltank написав:Як адвокат скажу - одна судова справа по заборгованості тисяч в 20 гривень йде десь пару років і коштує ті ж 20 тисяч, неплатники це все знають і в осбб теж знають, тому на борги які менше 20 тисяч не звертають уваги

осббэшные 20кгрн это общак. у нас наоборот плательщики давят на голову чтобы он судился. птамуш обидно одни платят вовремя а другие не платят годами. и это вообще не про деньги.

Саме тому в тарифі треба закладати суму на юридичні послуги і касові розриви - бо хтось платить раз в три місяці але зарплату двірнику треба платити частіше)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 378
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 12:39

cherchiltank , та я не скажу, що там дуже багато роботи було. Ну порве раз на кілька місяців американку. Він сам зателефонував, прийшов сантехнік, йому заплатили, пофіксив.
Забило каналью - так само.
Договори на сміття заключив, прибиральника знайшов. В кінці місяця в компі все програмка порахувала, він в чат скинув платіжки. Оплатив послуги за будинок в кінці місяця.
Я ж кажу, у нього була основна робота і вона йому зовсім не заважала.
Будинок на 2 підʼїзди, 126 квартир , всього. 2 ліфта. Все було тихо і спокійно. В чаті осбб більшість питань вирішували прозоро і колегіально.
Ругань була за додаткові збори: давайте поставимо паркан (поставили), давайте мангал- зону зробимо (ні) і т.д.
Hotab
 
Повідомлень: 9409
З нами з: 15.02.09
Подякував: 589 раз.
Подякували: 2015 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 12:49

  Hotab написав:cherchiltank , та я не скажу, що там дуже багато роботи було. Ну порве раз на кілька місяців американку. Він сам зателефонував, прийшов сантехнік, йому заплатили, пофіксив.
Забило каналью - так само.
Договори на сміття заключив, прибиральника знайшов. В кінці місяця в компі все програмка порахувала, він в чат скинув платіжки. Оплатив послуги за будинок в кінці місяця.
Я ж кажу, у нього була основна робота і вона йому зовсім не заважала.
Будинок на 2 підʼїзди, 126 квартир , всього. 2 ліфта. Все було тихо і спокійно. В чаті осбб більшість питань вирішували прозоро і колегіально.
Ругань була за додаткові збори: давайте поставимо паркан (поставили), давайте мангал- зону зробимо (ні) і т.д.

Ну я ж кажу - альтруіст) ви б ту незначну роботу б робили за мінімалку? А обслуговування теплопункту він теж сам робить?)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 378
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 13:25

cherchiltank , а де він? Я бачив в підвалі приміщення з лічильником. Що там обслуговувати? Тепло від ТЕЦ.
В залежності яка у мене робота. У мене багато відряджень. Не вийшло б. А якби був домашній котик… 10 кгрн за неважко роботу, да ще і всі ледве руки не цілують 😀

Я йому не заздрю, але навіть є бажаючі його підсидіти.
Hotab
 
Повідомлень: 9409
З нами з: 15.02.09
Подякував: 589 раз.
Подякували: 2015 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 13:40

  Hotab написав:cherchiltank , а де він? Я бачив в підвалі приміщення з лічильником. Що там обслуговувати? Тепло від ТЕЦ.
В залежності яка у мене робота. У мене багато відряджень. Не вийшло б. А якби був домашній котик… 10 кгрн за неважко роботу, да ще і всі ледве руки не цілують 😀

Я йому не заздрю, але навіть є бажаючі його підсидіти.


Там теплообмінник зазвичай і його треба періодично чистити, плюс сезонне обслуговування перед запуском опалення - якісь нюанси є
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 378
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 13:42

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ну і на рахунок 10 тисяч за неважко роботу -сумно що 250 баксів в місяць взагалі вважаються оплатою за роботу - навіть в Албанії думаю посміялися б)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 378
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 14:03

cherchiltank багато людей ходить з ранку до вечора за 10. А тут періодично реагуй на виклики. Я б якби лежав на пузі на пенсії, не працював, так 10 до 20-Ки було б непоганою прибавкою. Без напрягів.

За теплообмінник не знаю. Там звичайна труба заходить в підвал (дві, бо ще зворотня) , кран, лічильник, пішло по стоякам розходитись. Не бачив що там треба обслуговувати.
Hotab
 
Повідомлень: 9409
З нами з: 15.02.09
Подякував: 589 раз.
Подякували: 2015 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 14:24

  Hotab написав:cherchiltank багато людей ходить з ранку до вечора за 10. А тут періодично реагуй на виклики. Я б якби лежав на пузі на пенсії, не працював, так 10 до 20-Ки було б непоганою прибавкою. Без напрягів.

За теплообмінник не знаю. Там звичайна труба заходить в підвал (дві, бо ще зворотня) , кран, лічильник, пішло по стоякам розходитись. Не бачив що там треба обслуговувати.

Ну для пенсіонера - згоден - добавка до пенсії
А по теплу - мабуть у старих будинках так і є, у нових (тих що будували з 1990 -х) - теплоносій підходить до теплообміннику а через нього нагріває гарячу воду для кранів та воду для батарей опалення - ну і насоси щоб це прокачувати
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 378
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 15:16

cherchiltank , та хз… нема такого, хоч і новий будинок. Саме ТЕЦівський теплоносій заходить в будинок, в квартири, і виходить з нього. Лічильник на кожну квартиру, бо подача горизонтальна.
Я розумію про що ви, є необхідні знання. У нас не так.
Hotab
 
Повідомлень: 9409
З нами з: 15.02.09
Подякував: 589 раз.
Подякували: 2015 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 11047110481104911050>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ana і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2386, 2387, 2388
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
23876 16175860
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 лип, 2023 19:31
Wisznia2021
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 120, 121, 122
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1211 5308645
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 тра, 2023 14:40
Хомякоид
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 5761
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.