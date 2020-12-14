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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 лип, 2023 12:33
Hotab написав:cherchiltank
, питання не в сумі, а прозорості використання. В Херсоні квартплата (перед війною) була 4-5 грн. Але за ці гроші поміняли в МЗК всі лампи на діодні, вікна в підвал поставили, поливали газони, посадили дерева. Поточні ремонти (якщо рвало труби в МЗК чи забивало каналью через масові ремонти).
Голова платив собі мінімалку і + 0.5 мінімалки за відсутнього бухгалтера. Бо сам все рахував і друкував платіжки. Була і основна робота у нього.
Не залишалось нічого, все витрачалось. Але було видно куди.
Ну таких випадків де голова осбб працював би фактично безкоштовно та ще на совість можна на пальцях перерахувати - що буде з будинком коли цей альтруіст піде?)
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Додано: Сер 12 лип, 2023 12:36
vitaliiangel написав: cherchiltank написав:
Як адвокат скажу - одна судова справа по заборгованості тисяч в 20 гривень йде десь пару років і коштує ті ж 20 тисяч, неплатники це все знають і в осбб теж знають, тому на борги які менше 20 тисяч не звертають уваги
осббэшные 20кгрн это общак. у нас наоборот плательщики давят на голову чтобы он судился. птамуш обидно одни платят вовремя а другие не платят годами. и это вообще не про деньги.
Саме тому в тарифі треба закладати суму на юридичні послуги і касові розриви - бо хтось платить раз в три місяці але зарплату двірнику треба платити частіше)
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Додано: Сер 12 лип, 2023 12:39
cherchiltank , та я не скажу, що там дуже багато роботи було. Ну порве раз на кілька місяців американку. Він сам зателефонував, прийшов сантехнік, йому заплатили, пофіксив.
Забило каналью - так само.
Договори на сміття заключив, прибиральника знайшов. В кінці місяця в компі все програмка порахувала, він в чат скинув платіжки. Оплатив послуги за будинок в кінці місяця.
Я ж кажу, у нього була основна робота і вона йому зовсім не заважала.
Будинок на 2 підʼїзди, 126 квартир , всього. 2 ліфта. Все було тихо і спокійно. В чаті осбб більшість питань вирішували прозоро і колегіально.
Ругань була за додаткові збори: давайте поставимо паркан (поставили), давайте мангал- зону зробимо (ні) і т.д.
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Додано: Сер 12 лип, 2023 12:49
Hotab написав:cherchiltank
, та я не скажу, що там дуже багато роботи було. Ну порве раз на кілька місяців американку. Він сам зателефонував, прийшов сантехнік, йому заплатили, пофіксив.
Забило каналью - так само.
Договори на сміття заключив, прибиральника знайшов. В кінці місяця в компі все програмка порахувала, він в чат скинув платіжки. Оплатив послуги за будинок в кінці місяця.
Я ж кажу, у нього була основна робота і вона йому зовсім не заважала.
Будинок на 2 підʼїзди, 126 квартир , всього. 2 ліфта. Все було тихо і спокійно. В чаті осбб більшість питань вирішували прозоро і колегіально.
Ругань була за додаткові збори: давайте поставимо паркан (поставили), давайте мангал- зону зробимо (ні) і т.д.
Ну я ж кажу - альтруіст) ви б ту незначну роботу б робили за мінімалку? А обслуговування теплопункту він теж сам робить?)
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Додано: Сер 12 лип, 2023 13:25
cherchiltank , а де він? Я бачив в підвалі приміщення з лічильником. Що там обслуговувати? Тепло від ТЕЦ.
В залежності яка у мене робота. У мене багато відряджень. Не вийшло б. А якби був домашній котик… 10 кгрн за неважко роботу, да ще і всі ледве руки не цілують 😀
Я йому не заздрю, але навіть є бажаючі його підсидіти.
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Додано: Сер 12 лип, 2023 13:40
Hotab написав:cherchiltank
, а де він? Я бачив в підвалі приміщення з лічильником. Що там обслуговувати? Тепло від ТЕЦ.
В залежності яка у мене робота. У мене багато відряджень. Не вийшло б. А якби був домашній котик… 10 кгрн за неважко роботу, да ще і всі ледве руки не цілують 😀
Я йому не заздрю, але навіть є бажаючі його підсидіти.
Там теплообмінник зазвичай і його треба періодично чистити, плюс сезонне обслуговування перед запуском опалення - якісь нюанси є
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Додано: Сер 12 лип, 2023 13:42
Ну і на рахунок 10 тисяч за неважко роботу -сумно що 250 баксів в місяць взагалі вважаються оплатою за роботу - навіть в Албанії думаю посміялися б)
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Додано: Сер 12 лип, 2023 14:03
cherchiltank багато людей ходить з ранку до вечора за 10. А тут періодично реагуй на виклики. Я б якби лежав на пузі на пенсії, не працював, так 10 до 20-Ки було б непоганою прибавкою. Без напрягів.
За теплообмінник не знаю. Там звичайна труба заходить в підвал (дві, бо ще зворотня) , кран, лічильник, пішло по стоякам розходитись. Не бачив що там треба обслуговувати.
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Додано: Сер 12 лип, 2023 14:24
Hotab написав:cherchiltank
багато людей ходить з ранку до вечора за 10. А тут періодично реагуй на виклики. Я б якби лежав на пузі на пенсії, не працював, так 10 до 20-Ки було б непоганою прибавкою. Без напрягів.
За теплообмінник не знаю. Там звичайна труба заходить в підвал (дві, бо ще зворотня) , кран, лічильник, пішло по стоякам розходитись. Не бачив що там треба обслуговувати.
Ну для пенсіонера - згоден - добавка до пенсії
А по теплу - мабуть у старих будинках так і є, у нових (тих що будували з 1990 -х) - теплоносій підходить до теплообміннику а через нього нагріває гарячу воду для кранів та воду для батарей опалення - ну і насоси щоб це прокачувати
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Додано: Сер 12 лип, 2023 15:16
cherchiltank , та хз… нема такого, хоч і новий будинок. Саме ТЕЦівський теплоносій заходить в будинок, в квартири, і виходить з нього. Лічильник на кожну квартиру, бо подача горизонтальна.
Я розумію про що ви, є необхідні знання. У нас не так.
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_Klim
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