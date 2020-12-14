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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11035110361103711038
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 21:09

  cherchiltank написав:
  hume написав:
  cherchiltank написав:Шо Династія, що фк - стільки не коштують, вони коштують стільки скільки покупець готовий віддати а продавець продати - все що ви озвучили висить на олх півтора року, і нах нікому не потрібне

Сам был скептически настроен насчёт династии но побывав в гостях был приятно удивлен. Особенно удивился когда увидел три лифта на 4 квартиры в одной из невысоких секций. Правда серьезный квест с парковкой, тяжело найти место даже вне комплекса, плотно всё.

Дивлячись які ліфти - через пʼять років можливо працювати будуть два якщо Китай)

Mizui, чи якось так. Працюють три. До речі, 46 там коштувала однуха на 60 метрів.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 21:11

  beee написав:Эти ЖК устаревшие уже на этапе проектирования.
В Ковальской и Кгс сидели старые ГАПы, рисуют эркеры, маленькие кухни, зелёные фасады.
Тем не менее, построенные они добротно.
династия на этапе сдачи в эксплуатацию стоила дёшево. Однуха 46 куе. 2к 65 куе. Через 2 года стоимость выросла вдвое.

Внешний вид однозначно попахивает прошлым. Планировки не смотрел, знакомые покупали с ремонтом поэтому 100% с перепланировкой. Две изолированные комнаты и кухня студио.

Касательно цены знаю от трибеки, он там брал вокруг 50 Куе за однуху + с видом вдаль, не в стену. Ну и знакомые с относительно нормальным ремонтом взяли за 120, метраж евро двушки до 100. Сомневаюсь, что её продавали с большим убытком, хотя по рассказам продавцам резко нужны были деньги.

Мне понравилась управляющая компания
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 21:38

Mizui, чи якось так. Працюють три. До речі, 46 там коштувала однуха на 60 метрів.[/quote]
Мизуі це Китай)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 21:38

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС покроет 45% всех потребностей Украины во время ее восстановлений до 2027 года. Вероятно, сумма будет составлять примерно 50 миллиардов евро в целом.
https://24tv.ua/economy/ru/finansovaja- ... a_n2339011
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 21:43

  vitaliiangel написав:
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС покроет 45% всех потребностей Украины во время ее восстановлений до 2027 года. Вероятно, сумма будет составлять примерно 50 миллиардов евро в целом.
https://24tv.ua/economy/ru/finansovaja- ... a_n2339011

Це на мости та інфраструктуру, пересічні від цього отримають хєр з маслом
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 21:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  hume написав:В Украине начали отходить от этого и начинают возвращаться к отдельностоящим паркингам в комфорте. Езжу иногда мимо галактики, количество авто в многоэтажном открытом паркинге пропорционально этажу, чем выше, тем меньше. А во дворе и на тротуаре просто ад

уже давно доказано в ЖК Голосеевский(бизнес-класс?)
паркинг пустой, дворы с тротуарами запаркованы в хлам :mrgreen:
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 22:07

  ihorkyiv написав:Який ліс? Ліси за Сабаровим починаються. Біля вашого будинку - стародавній парк психлікарні ім. Ющенка та Будинку ветеранів. Значна частина м-ну Поділля, включно з вашим будинком, побудована на місці шикарного фруктового саду, плодами якого я ласував у дитинстві, коли гостював у рідної тітки (хрущик у 70 метрах від трамвайної зупинки). Краєвиди там, на гранітних схилах Південного Бугу біля лікарського кладовища, неймовірні. Гай біля річкової заплави, різнотрав"я, п"янкий запах, пташинні співи. До пляжу на великому озері - одна зупинка трамваєм/тролейбусом. Приємні спогади дитинства. Ваш вибір правильний.


Ви помилились з місцем. Подумайте ще. :D
Востаннє редагувалось Хомякоид в Вів 11 лип, 2023 22:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 22:13

  roberto dark написав: Вашему сказочному оптимизму и успіх позавидовать может. На какую целевую аудиторию, в такой стрёмной локации(для сдачи или перепродажи) рассчитана эта прелесть любопытно?



Глянул на дом рядом, локация хуже но в том же районе.
У меня трамвай под домом, там нужно идти 15 мин.
Два аналога за 12 и 12,5

Так что за аренду я спокоен. Закончиться война еще должно біть веселее :D
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 22:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Был в юните, будут достраивать начатое, думаю сугубо по причине имеющихся инвесторов, о дальнейших котлованах речь не идёт. Итого первая очередь + часть второй, то есть два дома первой очереди сданы, два дома второй очереди домучают с зиме - лету 24.
Новое никто начинать не будет, что и так обговаривалось.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 15:51

Житлово-комунальне господарство в контексті
Ірина_
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