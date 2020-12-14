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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 лип, 2023 17:44
hume написав:
Был в юните, будут достраивать начатое, думаю сугубо по причине имеющихся инвесторов, о дальнейших котлованах речь не идёт. Итого первая очередь + часть второй, то есть два дома первой очереди сданы, два дома второй очереди домучают с зиме - лету 24.
Новое никто начинать не будет, что и так обговаривалось.
При цінах юніта і виіхавших айтішніках це було зрозуміло)
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cherchiltank
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Додано: Сер 12 лип, 2023 17:48
cherchiltank написав:
При цінах юніта і виіхавших айтішніках це було зрозуміло)
Не уверен,что будут закладыватьсядома для не айтишников.
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hume
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