RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11036110371103811039
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 17:44

  hume написав:Был в юните, будут достраивать начатое, думаю сугубо по причине имеющихся инвесторов, о дальнейших котлованах речь не идёт. Итого первая очередь + часть второй, то есть два дома первой очереди сданы, два дома второй очереди домучают с зиме - лету 24.
Новое никто начинать не будет, что и так обговаривалось.

При цінах юніта і виіхавших айтішніках це було зрозуміло)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 380
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 17:48

  cherchiltank написав:При цінах юніта і виіхавших айтішніках це було зрозуміло)

Не уверен,что будут закладыватьсядома для не айтишников.
hume
 
Повідомлень: 9040
З нами з: 27.12.12
Подякував: 932 раз.
Подякували: 1829 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 11036110371103811039
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2386, 2387, 2388
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
23876 16175938
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 лип, 2023 19:31
Wisznia2021
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 120, 121, 122
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1211 5308651
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 тра, 2023 14:40
Хомякоид
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 5762
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (679)
12.07.2023 18:50
Ринок ОВДП (4951)
12.07.2023 17:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.