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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11036110371103811039
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 17:44

  hume написав:Был в юните, будут достраивать начатое, думаю сугубо по причине имеющихся инвесторов, о дальнейших котлованах речь не идёт. Итого первая очередь + часть второй, то есть два дома первой очереди сданы, два дома второй очереди домучают с зиме - лету 24.
Новое никто начинать не будет, что и так обговаривалось.

При цінах юніта і виіхавших айтішніках це було зрозуміло)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 17:48

  cherchiltank написав:При цінах юніта і виіхавших айтішніках це було зрозуміло)

Не уверен,что будут закладыватьсядома для не айтишников.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 23:35

  rjkz написав:
  Zebra написав:
  rjkz написав:Только объемы строительства были огромны, на фоне депопуляции.

Депопуляцмя это миф, в Киеве до недавних пор росло как общее количество населения, так и группа покупателей.


Ню-ню, удачи в погоне за птицей лендлордского щастя. :mrgreen:

Заявлять о том, что объемы строительства на фоне депопуляции без подкрепления стат данными, все равно что ляп штанами об асфальт. Еще раз - в Киеве до недавнего времени население росло. За 20 лет доля киевлян в возрасте 25-45 лет выросла на 22%.
Востаннє редагувалось Zebra в Сер 12 лип, 2023 23:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 23:38

  Hotab написав:
  BIGor написав:
  Hotab написав:Zebra , але відносно квадратних метрів, треба мати в умі, що вимираюче старша покоління залишає і залишатиме спадкові квадратні метри переважно в провінції (озирніться, де живуть батьки ваших знайомих навколо?) . А ці метри , особливо в глухих селах, мало кому цікаві.

А в Києві що термінатори живуть?

Просто порівняйте (ясно що на око) середній вік киян, і середній вік села на Чернігівщині, де залишилось 30 хат з дідами і бабусями. Села майже всі такі. Невеликі містечка - теж молодь в міста чухнула , хто міг. Тому мабуть ви самі розумієте, якого житла буде успадковуватися більше.
А вірніше, таке житло буде переходити з категорії «житло» в категорію «покинута хата».

Дядя в этом году унаследовал от бездетной тетки картиру в Киеве - двухкомнатный хрущ в Голосеевском районе. Наследство не только из сел, в городах тоже достаточно.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 23:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ціна цій спадщини - 40 тисяч баксів - для ринку нерухомості - нуль, мільйон жебраків з хрущами можуть тільки перепрошувати ці хрущі один одному щоб купити якусь хєрню - новобудову на поздняках)
З приводу росту людей 25-45 в Києві - зараз призивний возраст понизили до 25 - тому поки йде війна ці 25-45 багато хто або загинуть, або стануть інвалідами або виїдуть з України, а війна надовго
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 00:06

  cherchiltank написав:Ціна цій спадщини - 40 тисяч баксів - для ринку нерухомості - нуль, мільйон жебраків з хрущами можуть тільки перепрошувати ці хрущі один одному щоб купити якусь хєрню - новобудову на поздняках)
З приводу росту людей 25-45 в Києві - зараз призивний возраст понизили до 25 - тому поки йде війна ці 25-45 багато хто або загинуть, або стануть інвалідами або виїдуть з України, а війна надовго

Війна не зачіпає усіх. Більше того, з досвіду АТО, доля киян, що воювали та гинули в період 2014-2021 незначка якщо подивитися карту Меморіалу, тобто кияни в переважній більшості ухилянти.

25-45 річних чоловіків станом на 01.01.2022 в Україні - 6 млн 527 тич 989 осіб.
Навіть якщо допустити що війна забрала життя 1%, то це навіть значно менше, ніж природня депопуляція.

Тому фактор того, що війна забирає життя чоловіків, не є значущим. Так вона забирає, але не так як у другу світову.

графік
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 00:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Людина до Києва, мабуть, відношення не має. Мужиков в Киеве меньше не стало. А спрос на квартиры бизнес и комфорт вырос только этой весной, спустя год после начала войны.
Востаннє редагувалось beee в Чет 13 лип, 2023 00:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 00:25

  beee написав:Людина до Києва, мабуть, відношення не має. Мужиков в Киеве меньше не стало. А спрос на квартиры бизнес и комфорт вырос только этой весной, спустя год после начала войны.

Ну подивимось через рік який буде спрос
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 00:26

  Zebra написав:
  cherchiltank написав:Ціна цій спадщини - 40 тисяч баксів - для ринку нерухомості - нуль, мільйон жебраків з хрущами можуть тільки перепрошувати ці хрущі один одному щоб купити якусь хєрню - новобудову на поздняках)
З приводу росту людей 25-45 в Києві - зараз призивний возраст понизили до 25 - тому поки йде війна ці 25-45 багато хто або загинуть, або стануть інвалідами або виїдуть з України, а війна надовго

Війна не зачіпає усіх. Більше того, з досвіду АТО, доля киян, що воювали та гинули в період 2014-2021 незначка якщо подивитися карту Меморіалу, тобто кияни в переважній більшості ухилянти.

25-45 річних чоловіків станом на 01.01.2022 в Україні - 6 млн 527 тич 989 осіб.
Навіть якщо допустити що війна забрала життя 1%, то це навіть значно менше, ніж природня депопуляція.

Тому фактор того, що війна забирає життя чоловіків, не є значущим. Так вона забирає, але не так як у другу світову.

графік

Ти або тупуватий або дуже тупий) в ато загинуло 9 000 військових за 8 років, зараз тільки в моєму селі поховали 7 чоловік - за рік, я вже мовчу про інвалідів та тих хто повернуться з війни. За 10 років Афгану загинуло всього 15 000 військових - але у мене дядя афганець і я спілкувався достатньо з ними - психічно здорових серед них не було жодного, ось така хєрня малята буде через пару років
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 00:47

  cherchiltank написав:Ти або тупуватий або дуже тупий) в ато загинуло 9 000 військових за 8 років, зараз тільки в моєму селі поховали 7 чоловік - за рік, я вже мовчу про інвалідів та тих хто повернуться з війни. За 10 років Афгану загинуло всього 15 000 військових - але у мене дядя афганець і я спілкувався достатньо з ними - психічно здорових серед них не було жодного, ось така хєрня малята буде через пару років

Ні це ти тупий.
При чому тут 9000 загиблих військових за 8 років, якщо з Києва загинуло тільки 135 або 1.5% від втрат в АТО.
Як ухилянти Києва обвалять КРЖН якщо вони переважно ухиляються?

https://memorybook.org.ua/indexfile/statbirth.htm
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