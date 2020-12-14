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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11037110381103911040
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 08:02

  vitaliiangel написав:
  rjkz написав:И опыт сдачи в аренду в Киеве есть?
есть опыт сдали в аренду коммерции в Ирпене, где тоже понастроили. доходность 12% годовых до войны. Сейчас на 40% меньше из-за массового выезда (весной 2022 выехало 90% ирпенчан). Цены на коммерцию в долларах не то чтобы сильно упали, по сравнению с 2016-2017 сделали х2. И думаю ещё сделают столько же дотянувшись до киевских. Простой был февраль-июль 2022. Даже в блэкауты зимой (отопление в коммерции электро) простоя не было. топили два часа через два, за это же время заряжали ноутбуки и фонари.

Не зроблять - споживчий попит впаде - грошей у людей небагато
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 08:05

  cherchiltank написав:Не зроблять - споживчий попит впаде - грошей у людей небагато
в районе центрального парка Ирпеня (300м) два атб, фора, новус, сильпо, доминоспица и разной мелочи которую невозможно посчитать. Нафига они открылись, если денег у людей нет?

и куда делись напечатанные в декабре 400 ярдов?
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/12/19/695182/
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 08:10

Zebra ,
Дядя в этом году унаследовал от бездетной тетки картиру в Киеве - двухкомнатный хрущ в Голосеевском районе. Наследство не только из сел, в городах тоже достаточно.


Хто ж сперечається, що в Києві є кладовища, є ритуальні служби, і люди таки вмирають.
Проте ви самі поряд тут сказали, що відсоток молоді в Києві вищий і росте.
Може комусь не ліньки , бо мені лінь, подивитись по якомусь довоєнному року (2021) скільки в Києві померло людей (до населення Києва, бажано фактичного в 3+ млн, а не заявленого близько 2 млн), і скільки загалом по державі до населення держави. (щоправда тут теж непросто оцінити чесне значення населення держави) . Можна буде щось +- оцінити.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 08:14

  vitaliiangel написав:
  cherchiltank написав:Не зроблять - споживчий попит впаде - грошей у людей небагато
в районе центрального парка Ирпеня (300м) два атб, фора, новус, сильпо, доминоспица и разной мелочи которую невозможно посчитать. Нафига они открылись, если денег у людей нет?

и куда делись напечатанные в декабре 400 ярдов?
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/12/19/695182/

Ну на їжу хочеш не хочеш а потратишся, а ось на каву чи салон краси - вже не так актуально, нову і сільпо це великі мережі - вони свої гроші зароблять, а ось невеликий бізнес - питання)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 08:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Доречі про 400 напечатаних лярдів - порахуйте зарплатні і виплати військовим та виплати овдп - там більше буде
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 08:18

  cherchiltank написав:
  vitaliiangel написав:
  cherchiltank написав:Не зроблять - споживчий попит впаде - грошей у людей небагато
в районе центрального парка Ирпеня (300м) два атб, фора, новус, сильпо, доминоспица и разной мелочи которую невозможно посчитать. Нафига они открылись, если денег у людей нет?

и куда делись напечатанные в декабре 400 ярдов?
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/12/19/695182/

Ну на їжу хочеш не хочеш а потратишся, а ось на каву чи салон краси - вже не так актуально, нову і сільпо це великі мережі - вони свої гроші зароблять, а ось невеликий бізнес - питання)

кофейня как и алкоголь - к еде. про салоны красоты ничё писать не буду, впечатление что они важнее, чем еда, потому что в крупных жк их по несколько штук в каждом корпусе.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 08:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ну кофе можна і дома випити, а ось якусь стрижку жіночу - проблема
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 08:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Доброго дня
я так розумію що ціни в Жк славутич камнем вниз? більше там нічого продати за дорого неможливо буде
Нумізматика УКРАЇНА
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 08:24

  cherchiltank написав:Ну кофе можна і дома випити, а ось якусь стрижку жіночу - проблема

ребенка можно дома оставить, или нанять няню, куча частных детсадов с оплатой от 10к в месяц. На моем районе их три. Рынку услуг еще огого есть куда расти.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 08:36

  Zebra написав:
  rjkz написав:
  Zebra написав:Депопуляцмя это миф, в Киеве до недавних пор росло как общее количество населения, так и группа покупателей.


Ню-ню, удачи в погоне за птицей лендлордского щастя. :mrgreen:

Заявлять о том, что объемы строительства на фоне депопуляции без подкрепления стат данными, все равно что ляп штанами об асфальт. Еще раз - в Киеве до недавнего времени население росло. За 20 лет доля киевлян в возрасте 25-45 лет выросла на 22%.

Росло, але вже в 20-21 великі мінуса https://index.minfin.com.ua/ua/referenc ... town/kiev/
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