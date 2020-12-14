Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
есть опыт сдали в аренду коммерции в Ирпене, где тоже понастроили. доходность 12% годовых до войны. Сейчас на 40% меньше из-за массового выезда (весной 2022 выехало 90% ирпенчан). Цены на коммерцию в долларах не то чтобы сильно упали, по сравнению с 2016-2017 сделали х2. И думаю ещё сделают столько же дотянувшись до киевских. Простой был февраль-июль 2022. Даже в блэкауты зимой (отопление в коммерции электро) простоя не было. топили два часа через два, за это же время заряжали ноутбуки и фонари.
Не зроблять - споживчий попит впаде - грошей у людей небагато
Дядя в этом году унаследовал от бездетной тетки картиру в Киеве - двухкомнатный хрущ в Голосеевском районе. Наследство не только из сел, в городах тоже достаточно.
Хто ж сперечається, що в Києві є кладовища, є ритуальні служби, і люди таки вмирають. Проте ви самі поряд тут сказали, що відсоток молоді в Києві вищий і росте. Може комусь не ліньки , бо мені лінь, подивитись по якомусь довоєнному року (2021) скільки в Києві померло людей (до населення Києва, бажано фактичного в 3+ млн, а не заявленого близько 2 млн), і скільки загалом по державі до населення держави. (щоправда тут теж непросто оцінити чесне значення населення держави) . Можна буде щось +- оцінити.
Zebra написав:Депопуляцмя это миф, в Киеве до недавних пор росло как общее количество населения, так и группа покупателей.
Ню-ню, удачи в погоне за птицей лендлордского щастя.
Заявлять о том, что объемы строительства на фоне депопуляции без подкрепления стат данными, все равно что ляп штанами об асфальт. Еще раз - в Киеве до недавнего времени население росло. За 20 лет доля киевлян в возрасте 25-45 лет выросла на 22%.